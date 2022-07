Axl Rose dei Guns N’ Roses attacca Putin su Twitter/ “Omuncolo insensibile, bugiardo”

Axl Rose dedica il tour dei Guns N’ Roses a Taylor Hawkins

Con la data del 15 luglio 2022 alla Heinz von Heiden Arena ad Hannover in Germania, i Guns N’ Roses hanno chiuso il loro tour europeo, che il 10 luglio ha fatto tappa anche allo Stadio di San Siro a Milano: “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti ai concerti in Europa! Siete stati INCREDIBILI! Speriamo che vi siate divertiti e speriamo di vedervi di nuovo prima o poi!”, ha scritto Axl Rose sul suo profilo Twitter. Il frontman della band statunitense ha anche ringraziato Carrie Underwood, scherzando sul suo problema alla voce, e si è scusato per aver rinviato il concerto di Glasgow, in Scozia. Axl Rose ha poi dedicato il tour dei Guns N’ Roses a Taylor Hawkins, batterista di Foo Fighters morto improvvisamente il 25 marzo scorso: “Taylor è stato davvero un tipo eccezionale ed è sempre stato bello vederlo! È stata una parte fantastica e sempre gradita del tour di questi ultimi anni! Questa è una cosa così orribile e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di band e a tutti quelli che lo amano”.

Axl Rose contro Putin: “Nessun riguardo per la vita umana”

Durante un’intervista rilasciata pochi anni Taylor Hawkins aveva rivelato che nel 1999 Axl Rose gli aveva prospetto di entrare nei Guns N’ Roses: “Axl stava cercando di mettere in piedi una nuova versione de Guns N’ Roses, probabilmente per questo motivo stava chiedendo in giro a vari musicisti la loro disponibilità volevano sapere se io fossi disposto a fare una prova con loro”. Hawkins aveva chiesto consiglio a Roger Taylor, batterista dei Queen, che gli aveva suggerito di dire di no ai Guns: “Mi disse ‘Quando vedo te e Dave sul palco, mi rendo conto che avete qualcosa che non si può comprare. C’è qualcosa tra di voi che probabilmente non funzionerebbe con Axl Rose’. Aveva ragione”. Nel suo messaggio Axl Rose ha anche ringraziato i fan europei per aver mostrato “amore e sostegno” al popolo ucraino, a cui la band ha dedicato “Civil War” durante gli spettacoli. Nel suo tweet il cantautore ha attaccato duramente il presidente russo, Vladimir Putin “Vorrei anche ringraziare tutti per aver mostrato tanto affetto e sostegno durante il tour per il popolo ucraino e la sua nobile e terrificante lotta per la libertà contro un regime sempre più totalitario guidato da un omuncolo insensibile, bugiardo, omicida con ambizioni superate e nessun riguardo per la vita umana”.

