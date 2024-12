Con un padre così immenso dal punto di vista artistico, non poteva che tentare di seguirne le orme. Matteo, figlio di Andrea Bocelli, inizia da giovanissimo a coltivare la passione per la musica dedicandosi in parallelo anche ad una discreta carriera da modello. Il suo talento è precoce, evidente fin dalla tenera età; tanto che da giovanissimo collabora già con alcuni degli artisti più noti della scena internazionale come ad esempio Katy Perry e Norah Jones.

Chiaramente, parlando di collaborazioni, Matteo Bocelli – figlio di Andrea Bocelli – deve proprio al duetto con il padre il suo vero e proprio esordio nel mondo della musica che conta. All’unisono, padre e figlio, danno vita e voce ad un brano meraviglioso quale ‘Fall on me’, canzone scelta per il film di animazione ‘Lo Schiaccianoci e i quattro regni’, realizzato dalla Disney. Come la sorella minore, anche lui ha dei precedenti nel mondo del cinema. Nel 2023 ha infatti esordito nel film ‘Tremila anni di attesa’ curando anche la colonna sonora. Poco si sa invece sulla vita privata e sulla possibile fidanzata di Matteo Bocelli; nel tempo solo rumor e voci di corridoio – come nel caso della presunta liaison con Carolina Stramare – senza che però arrivassero effettivamente conferme da parte dei diretti interessati.