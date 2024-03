Azzurra Lo Pipero, chi è la giovane attrice del nuovo film “Neve”/ I primi passi nel cinema

Azzurra Lo Pipero, chi è la giovane attrice di Neve: il nuovo film nelle sale

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona, Caterina Balivo accoglierà anche la giovane attrice Azzurra Lo Pipero. Nata a Lido di Fermo, ha 12 anni e frequenta la seconda media. Oltre alla scuola, nell’ultimo periodo ha avuto un’agenda ricca di impegni per via della sua partecipazione a Neve, il nuovo film diretto da Simone Riccioni di cui è lei stessa protagonista. La pellicola, che uscirà nelle sale da domani, giovedì 7 marzo, racconta la storia di una bambina di dieci anni vittima di bullismo e di un attore in crisi artistica.

Di Azzurra Lo Pipero non si conoscono sufficienti informazioni a livello professionale: probabilmente, Neve è a tutti gli effetti la sua prima esperienza da attrice. In un’intervista rilasciata di recente a Il Resto del Carlino, ha raccontato com’è nata la sua passione per la recitazione: “Da piccola mi piaceva preparare con le mie amiche brevi scene per mostrarle ai genitori. Verso i 5 anni mi sono innamorata della recitazione e ho frequentato alcuni corsi. Lo scorso anno ho avuto la grandissima fortuna di iniziare la scuola ‘Cinema che passione’ di Simone Riccioni“.

Azzurra Lo Pipero e il personaggio che interpreta: “Vive una condizione di disagio“

Azzurra Lo Pipero interpreta Neve nell’omonimo film diretto da Simone Riccioni. Nel corso dell’intervista la giovane attrice ha così raccontato e definito il suo personaggio: “Una ragazzina di 10 anni che è oggetto di bullismo per il tipo di lavoro che fa la madre. Lei vive questa condizione di disagio e reagisce con una forma di mutismo selettivo“.

La giovane promessa del cinema ha poi lanciato un messaggio contro il bullismo, asse portante su cui si dipana il filo narrativo della pellicola, e auspica che questa sia solo la prima di una lunga serie di esperienze a livello cinematografico: “Vorrei godermi questa esperienza con la quale spero di aver dato anche io un messaggio contro il bullismo. Vorrei, poi, continuare a studiare e a fare esperienze nel cinema“.

