BABADOOK/ La definitive edition fa risplendere l’horror di Jennifer Kent

È tra i migliori horror degli ultimi anni, la dimostrazione plastica di quanto siano più importanti le idee rispetto al budget. Babadook di Jennifer Kent è diventato un vero e proprio cult dell’orrore e ora è disponibile la sua definitive edition in esclusiva su Fan Factory: per la prima volta in 4K Ultra HD da master Second Sight, i migliori disponibili sul mercato, la prestigiosa edizione Fabelo Steelbook contenente un ancient book integrato (la replica del libro di Mr. Babadook + testi di approfondimento del film) e con più di 3 ore di contenuti extra inediti​. Il meglio del meglio disponibile sul titolo, racchiuso in un’unica imperdibile edizione Fabelo™ StoryBook Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray.

SINOSSI – Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia si sforza di far fronte alla paura del figlio di sei anni, Samuel, che è terrorizzato da mostri immaginari in agguato in casa. Uno strano libro per bambini, Mr. Babadook, ossessiona Sam. A poco a poco, Amelia arriva a condividere la sua stessa paura e a credere che un mostro chiamato Babadook perseguiti la sua famiglia.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Babadook ha rivoluzionato il mondo dell’horror per una serie di motivi. Il ritorno all’ambiente unico è sicuramente tra questi, ma c’è un motivo se sono piovuti applausi dai grandi esponenti del genere, a partire da Stephen King e William Friedkin. Jennifer Kent ha realizzato una fiaba nera che pone l’accento sul rapporto tra una madre e un figlio, con una messa in scena minimalista e un grande lavoro sul montaggio. Un’opera prima sensazionale, complessa e sfaccettata, con una sapiente gestione della tensione senza troppe enfasi retoriche e un finale sorprendente.

Contenuti extra

BLU-RAY UHD:

• Commento audio dei critici cinematografici Alexandra Heller-Nicholas e Josh Nelson

BLU-RAY:

• Commento audio dei critici cinematografici Alexandra Heller-Nicholas e Josh Nelson

• Questa è casa mia! – Intervista a Essie Davis

• La sorella – Intervista a Hayley McElhinney

• Non farlo entrare – Intervista a Kristina Ceyton

• Evocare gli incubi – Intervista a Kristian Moliere

• Dare forma all’oscurità – Intervista a Simon Njoo

• Ѐ in un nome o in uno sguardo – Intervista a Alex Holmes

• The Bookmaker – Intervista a Alexander Juhasz

• Ba-Ba-Ba… Dook! – Intervista a Jed Kurzel

• Il Mostro – cortometraggio

• Lo chiamavano Mister Babadook – Il making-of

• Nessun posto è come casa propria – La creazione della casa

• Gli effetti speciali – L’accoltellamento

• Gli stunt

• Illustrando il male – La creazione del libro

• Credits

