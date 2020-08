Baby 3, trailer ufficiale ultima stagione/ Data d’uscita: Chiara e Ludovica nei guai!

L’attesa sta per finire. La terza ed ultima stagione di Baby, la serie Netflix tutta italiana, sta per arrivare. La data è fissata al 16 settembre e la piattaforma streaming ha regalato ai fan un anticipo di ciò che vedremo nelle nuove puntate attraverso il primo trailer ufficiale (che trovate alla fine di questo articolo). La serie racconta le vicende di Chiara e Ludovica, le giovani protagoniste interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Le loro avventure sono ispirate dalla clamorosa vicenda delle baby squillo nel quartiere Parioli di Roma. Il trailer, oltre a svelare data d’uscita e prime immagini della terza stagione, è accompagnato da una colonna sonora d’eccezione: si tratta du Maleducata, nuovo inedito del cantante e rapper cresciuto nella Capitale Achille Lauro.

Baby 3, Chiara e Ludovica nei guai nell’ultima stagione

In Baby 3 Chiara e Ludovica si trovano a fare i conti con le conseguenze delle loro azioni. Il giro di prostituzione inizia a venire a galla e ciò che accade mette tutti sotto i riflettori oltre che in grossi guai. Al centro non solo le vicende delle due protagoniste ma anche la loro amicizia: sopravviverà a ciò che le attende? Ricordiamo che nel cast troviamo anche anche Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), altre a Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Tra le nuove aggiunte, invece, Anna Lou Castoldi, Antonio Orlando e Ludovico Succio, interpreti di Aurora, Pietro e Alessandro.





