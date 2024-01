Baby Gang è stato arrestato: avrebbe sparato ad un’amica con una pistola/ Trapper ai domiciliari

E’ stato nuovamente arrestato Baby Gang e si trova attualmente ai domiciliari. Il 22enn Zaccaria Mauhib, come si legge su Il Giorno, era sottoposto all’obbligo di dimora in quel di Lecco, a seguito di una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per una sparatoria avvenuta a Milano nel 2022, nell’ambito di un regolamento di conti fra trapper rivali. Secondo l’ordinanza con cui i giudici della settima penale di Milano hanno sostituito la misura dell’obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari e braccialetto elettronico, il rapper avrebbe sparato ad un’amica che sarebbe stata poi ferita con un “colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra”.

L’episodio, riferisce ancora Il Giorno, sarebbe avvenuto una decina di giorni fa, fra il 16 e il 17 gennaio, nell’abitazione dello stesso Baby Gang. La ferita sarebbe una “persona che si definisce sua amica, attinta da ‘colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra’”. La stessa avrebbe poi messo a verbale che sarebbe stata ferita per l’uso “di arma da parte di Mouhib”. Gli investigatori, una volta recatisi a casa del trapper, hanno trovato “una pistola ad aria compressa con relative munizioni metalliche” ma non un’arma da fuoco, e inoltre Baby Gang “aveva negato qualsiasi detenzione” di armi.

BABY GANG È STATO ARRESTATO, PER I GIUDICI C’È “PERICOLO DI REITERAZIONE”

Essendo il cantante già sottoposto ad una misura cautelare, il nuovo episodio ha fatto scattare in automatico l’aggravarsi della stessa misura, così come chiesto dal pubblico ministero Francesca Crupi, titolare delle indagini precedenti sulle faide fra trapper, per via del “pericolo di reiterazione di fatti analoghi”.

I giudici evidenziano inoltre la “pervicacia” di Baby Gang nel “procacciarsi e utilizzare” armi, oltre alla sua “inaffidabilità”, aggiungendo che in casa, al momento dei fatti, vi erano anche due “coimputati” del 22enne, entrambi condannati nel processo del 2022. Pare inoltre che l’artista abbia violato più volte l’obbligo di dimora, come sarebbe testimoniato da vari video e reels che lo stesso Baby Gang pubblicava sulla sua pagina Instagram ma anche dai filmati apparsi sui profili dei fan del cantante.

