Baby gang picchia a sangue fidanzati 15enni/ Rimini, calci e pugni: ragazza denuncia

Fidanzati 15enni picchiati a sangue da una baby gang a Rimini, in zona borgo San Giuliano. Calci, pugni e ferite che hanno costretto la giovanissima coppia a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. È accaduto tutto nel pomeriggio di giovedì 7 luglio 2022, quando erano circa le 18.30. I due innamorati stavano passeggiando nella zona di via Marecchia e ponte di Tiberio e, improvvisamente, sarebbero stati avvicinati da un gruppo di circa 10 ragazzi e ragazze, apparentemente di origini straniere (ma su questo aspetto non si hanno ancora certezze consolidate, ndr).

Uno dei componenti della baby gang si sarebbe volutamente lasciato sfuggire una frase nei confronti della ragazza e dalla comitiva si sarebbe staccata una giovane che avrebbe preso a calci e pugni la fidanzata del 15enne, a sua volta assalito dagli altri membri del gang. Il pestaggio è stato interrotto soltanto per mezzo dell’intervento di alcuni passanti, che hanno prontamente allertato il 118, mentre gli aggressori se la davano a gambe, preoccupati per l’arrivo delle forze dell’ordine.

BABY GANG DENUNCIATA DOPO AVER ASSALITO UNA COPPIA DI FIDANZATI 15ENNI

Stando alla ricostruzione dei fatti eseguita dai colleghi del “Corriere della Sera”, a quel punto i due fidanzati 15ennei aggrediti dalla baby gang sarebbero stati portati in ospedale, dove sono stati dati loro alcuni giorni di prognosi. In particolare, “lui ha ricevuto un pugno che gli ha deviato il setto nasale ed è stato dimesso con prognosi di 12 giorni; la fidanzata, finita a terra sotto i colpi del branco, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi”.

L’indomani, la ragazza ha deciso di recarsi presso la questura per sporgere denuncia e immediatamente gli uomini della Squadra mobile si sono attivati per riuscire a individuare quanto prima i responsabili dell’aggressione. Per farlo, in questa fase sta scandagliando le immagini di videosorveglianza della zona, in modo da dare un volto ai componenti della baby gang autori del pestaggio.

