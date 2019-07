Baby K/ Fidanzata? “Vivo una relazione lontana dai riflettori” (Battiti Live)

Baby K è tornata. Questa sera, su Italia 1, la vedremo esibirsi sulle note dei suoi tormentoni, alcuni dei quali contenuti in Icona, il suo nuovo album. L’occasione è quella della tappa brindisina del Radionorba Battiti Live, trasmessa in differita a partire dalle 21.30. Icona è un disco che la rappresenta molto. Ricco di collaborazioni, da J-Ax a Gemitaiz, segna un nuovo traguardo nella carriera dell’artista, non più solo rapper ma anche e soprattutto popstar. Ne sono passati di anni da quel feat con Tiziano Ferro, che rappresentò la sua consacrazione e il suo esordio nel mondo della musica. Oggi, Baby K vanta 9 dischi di platino, 220 milioni di views su Youtube, 11 settimane in prima posizione e un successo pressoché internazionale. “Ho voluto raccontare un mio pensiero sull’essere un’icona”, spiega al Giornale di Puglia a proposito dell’album, “per me un’icona è una persona che ha dedicato la sua vita all’arte. Si deve sempre ricordare che cos’è l’arte e come si fa. È un peccato se si perde il vero senso del termine”.

Baby K racconta Icona, il suo nuovo album

“Siamo nell’era in cui i social hanno preso il sopravvento. Credo che oggi tutti vogliono diventare icone, protagonisti indiscussi di una vetrina digitale. Viviamo una vera ossessione per i like credendo erroneamente che siano direttamente proporzionali alla validità artistica, cosa che invece non corrisponde assolutamente alla realtà. Il loro utilizzo, non solo per noi artisti ma anche per la gente comune, sta viaggiando in una direzione sbagliata. Vedo molte bambine che hanno messo via le bambole per giocare con i social e farsi selfie in pose sexy”. Lei, naturalmente, non condivide. Baby K è se stessa sempre, anche a costo delle critiche: “Sono il pane quotidiano. Dopo dodici anni di gavetta un artista non si può ridurre solo ai tormentoni estivi. Nel nuovo disco c’è una Baby K che vuole parlare alla gente e vuole condividere il proprio mondo”.

I nuovi progetti di Baby K

Nel privato, Baby K è “se stessa, sempre”. “Nel tempo libero mi piace guardare i documentari musicali, film e mangiare tanto. Amo anche viaggiare e andare alla scoperta di stili di vita e culture nuove”. È anche fidanzata, ma di lui non dice molto: “Vivo una relazione lontana dai riflettori”, liquida, quando le chiedono se sia innamorata. Il suo sogno è condurre un programma musicale: “Sin da piccola ho sempre assaporato tutta la musica e tutti i generi, quindi mi sento portata. Un po’ di tempo fa sono stata coach nel programma Sanremo Young di Antonella Clerici ed è stata un’esperienza fantastica che rifarei. Quindi, perché no”. Tra gli altri progetti, ci sono le collaborazioni con i brand di moda: “Creare una linea tutta mia no, ma delle collezioni sì. Preferisco continuare con la musica, il mio primo grande amore”.



