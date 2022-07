Baby K/ “Gli haters? Non li ca** proprio, I’m busy, c’ho cose da fare”

Baby K: “ho pensato a Mika per Bolero dopo l’Eurovision”

Baby K tra gli ospiti del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Bolero” in coppia con Mika. Una collaborazione che la rapper ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “mi ero un po’ stufata! Fare canzoni fresche ed estive è ancora una mia priorità, ma avevo paura di ripetermi. Quest’anno ho deciso così di tornare con qualcosa di unico nei suoni e nei contenuti. Chi mi segue lo sa: non ho mai cantato niente di simile”. Il brano è stato scritto con Dardust che peraltro è anche il produttore del singolo: “lui aveva già pensato un po’ alla melodia e quando me l’ha fatta sentire mi ha rapita. Tra le idee in cantiere per questa estate, ho pensato che “Bolero” riflettesse al meglio questa mia voglia di cambiamento. È sempre esotico, è sempre estivo, ma ha un sapore inedito”.

Poi è venuta l’idea di proporlo a Mika: “appena ha finito l’Eurovision Song Contest a Torino. Lo guardavo in tv incantata, da fan sfegatata. Poi l’intuizione: ho pensato che alcune parti del brano fossero perfette per lui. L’ho cercato, l’ho trovato, ho raccolto un po’ di coraggio e gliel’ho chiesto”.

Baby K: “Yo Baby K? Mi sono dimenticata!”

Baby K nel nuovo singolo “Bolero” con Mika ha dimenticato il suo marchio di fabbrica: “Yo Baby K”. Come mai? Intervistata da Radio Deejay ha rivelato: “non puoi capire quante persone mi abbiano chiesto perché non ci sia l’intro. Anche persone che conosco, pure Dardust mi ha detto: “Lo devi fare”, io ho risposto: “Mi sono dimenticata”. Allora in mezzo a uno shooting mi sono allontanata per fare un “Yo Baby K” ma non l’abbiamo messo. Sembra un topic ormai, ha destato molto scompiglio la sua assenza nel brano”.

Dopo l’uscita di Bolero, la rapper di origini giapponesi ha tanti progetti : “stiamo mettendo dei mattoncini per il nuovo album, colleziono brani che chiuderò in un bel disco. Il mio percorso è stato caratterizzato da nuove ventate d’aria, mi sono evoluta e rinfrescata. Ora ho nuove influenze musicali, sono ibrida già da quando facevo rap, non voglio limitarmi a fare una cosa sola. Ci saranno mescolanze, ma sempre fresh”. Infine parlando degli haters ha detto: “la cosa negativa è che sono distratti perché è un pubblico troppo ampio e dopo un po’ ti rincog****sce perché non sai a chi parlare e dove. I ca*** di haters sono sempre gli ultimi a morire, ma chi non ce li ha?”.











