Baby K unisce le forze con Mika, in Bolero/ “Il cuore, l’unica percussione!”

E’ preludio d’estate con i grandi annunci che si rincorrono in queste ore, delle nuove uscite musicali degli artisti più gettonati nell’industria musicale per la bella stagione, tra cui Baby K. Reduce dalla collaborazione musicale con Chiara Ferragni e sulle note di Non mi basta più, che ha appassionato i fruitori di musica nell’estate 2021, Baby K ha da poco dato annuncio del rilascio del nuovo singolo, dal titolo Bolero.

Si tratta di una papabile hit estiva, nel perfetto stile Baby K che si fonde con il sound dance di Mika e dove a regnare è il cuore (“Balla Bolero, il cuore, “l’unica percussione””, canta Baby K) , che vede la biondissima cantante dagli occhi di cerbiatta unire le forze con il conduttore degli Eurovision Song Contest 2022 tenutisi a Torino (Italia), Mika. Il testo della canzone è a prima firma Baby K, Mika, Fulminacci e Jacopo Ettorre, e la produzione del brano appartiene invece a Dardust.

Bolero, tormentone estivo? Trapela il testo integrale

Bolero, sotto la produzione artistica della major discografica Columbia Record Italy (Sony Music Italy) esce in data 17 giugno 2022 sulle piattaforme musicali e si candida tra le altre canzoni estive all’elezione della canzone dell’estate 2022. Il brano parla di una storia d’amore lasciata in sospeso e che vede i due amanti cercarsi nel cuore dell’estate, in attesa di una congiunzione astrale favorevole: dove “il Sole incontra il Leone”.

Di seguito il testo integrale del nuovo singolo di Baby K featuring Mika:

Ti riconoscerei lo stesso

anche qui, in certe notti o con un foulard sugli occhi

il tuo sguardo era il mio specchio, io ci vivevo dentro

ora siamo un faro spento nel buio più violento

Tu ci pensi mai a qualche anno fa

nello skyline di questa città mi perdo un po’

Siamo solo un bagliore, un soffio, una vibrazione

balla Bolero il cuore

è l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone

Senza parole dov’è il tuo nome, trova il mio nome

la notte ci muove

e lì rimane la sensazione

se il sole passa mi lascia il calore

Dimmi che cosa ti fa paura

e se nel tuo cielo si arrampica ancora la luna

se il bianco e il nero sono una sfumatura

E mentre mi guardi come nessuno mi lascio andare

sai farmi male davvero

Ci pensi mai a qualche anno fa?

A un bacio nella pioggia

Cosa ci fai in quella città?

Siamo solo un bagliore, un soffio, una vibrazione

balla Bolero il cuore

è l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone

Senza parole dov’è il tuo nome, trova il mio nome

la notte ci muove

e lì rimane la sensazione

se il sole passa mi lascia il calore

Se fino a ieri era tutto sbagliato

inizia con un bacio e non sprecare il fiato

dalla mia alla tua parte

il mio cuore è ancora come l’hai lasciato

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone











