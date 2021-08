Baby K ha un fidanzato dopo ultimo ex?/ Sui social la foto con un uomo misterioso…

Baby K ha un nuovo fidanzato oppure no? Dopo la storia con un uomo misterioso, la cantante sarebbe tornata di nuovo single. Intanto la sua voce impazza ancora una volta nelle classifiche delle radio e streaming con il singolo “Mohicani” con la band salentina dei Boomdabash. Un nuovo importante successo per la cantante che è seguitissima sui social dove una sua foto ha scatenato la curiosità dei fan. Si tratta di uno scatto che riprende una camera con tanto di quadri e decorazioni. Fin qui nulla di strano se non fosse che si intravedono due persone abbracciate. Chi sono?

BOOMDABASH E BABY K A BATTITI LIVE 2021/ "Esserci nella musica per noi è un dovere"

Si tratta di Baby K e di un misterioso uomo che la cantante ha taggato col nome di Edoardo Dionea Cicconi. Chi è? Possibile che sia il nuovo fidanzato della cantante di “Non mi basta più”?.

Baby K vita privata: fidanzata oppure no?

Non è dato sapere chi sia l’uomo misterioso nella foto con Baby K. Del resto la cantante è molto riservata sulle questioni di cuore visto che le ultime sue dichiarazioni risalgono a circa un anno fa quando Baby ha confermato la fine della storia d’amore con il suo ex. Una storia importante, ma che purtroppo è termina senza un lieto fine. Dal 2018 la cantante è tornata single, ma oggi potrebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di questo misterioso Edoardo Dionea Cicconi.

Boomdabash e Baby K, "Mohicani"/ "Abbiamo fatto strada. Ogni mattina ripetiamo che.."

Sarà davvero così oppure no? Una cosa è certa, la cantante durante una delle sue ultime interviste aveva raccontato come sia difficile per una donna indipendente ed autonoma trovare un uomo capace di starle dietro, visto che spesso sono intimoriti da un atteggiamento di questo tipo. Non resta che attendere la pubblicazione di nuove foto oppure la conferma da parte della cantante che intanto si gode un’estate 2021 in vetta alle classifiche con il suo ultimo singolo!

LEGGI ANCHE:

BOOMDABASH E BABY K A BATTITI LIVE 2021/ Un'amicizia nata "in tempi lontani..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA