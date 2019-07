Baby k nega selfie a bimba in chemioterapia?/ “Dopo il concerto era arrabbiata”

Pioggia di polemiche su Baby K oggi sui social e non per via del suo nuovo album o della sua musica, ma perché qualcuno l’ha accusata di una mancanza grave ai danni dei suoi fan e di una bambina in particolare. Proprio dopo la tappa di ieri sera a Stornara, Baby K ha pensato bene di pubblicare una serie di foto della serata ringraziando tutti e scrivendo: “La magia esiste. Grazie Stornara per aver cantato con me tutto lo show … É stata una notte che non dimenticherò!“. A quanto pare il suo messaggio appare sereno e felice ma non è così, almeno secondo alcuni testimoni, che si è conclusa la serata. Proprio sul profilo Instagram, tra i commenti, sono molti che si lamentano del fatto che Baby K non si sia fermata a salutarli e non abbia nemmeno portata via peluche e cartelloni, ma l’accusa più grave arriva dalla zia di una bambina in chemioterapia che ha addirittura lasciato l’ospedale per andarla a vedere e sentire.

L’ACCUSA AI DANNI DI BABY K

In particolare, la donna accusa Baby K di aver snobbato la bambina negandole un selfie e un saluto e dicendo di essere “nervosa e arrabbiata” dopo il concerto scappando via di corsa. Secondo quanto riporta immediato.net, la donna ha scritto: “Voglio pubblicare cosa ieri sera è successo a mia nipote uscita dall’ospedale per vedere la maleducata Baby k. Nonostante l’interessamento del sindaco, del vice sindaco e delle forze d’ordine la suddetta cantante si è rifiutata di fare anche solo una foto con la bambina. Io come mamma e come zia mi vergogno per questa persona di GRANDE umanità nonostante fossero al corrente della situazione: VERGOGNA!!! Non ci sono parole”. La cosa che ha poi peggiorato le cose riguarda la presenza di un selfie che Baby K avrebbe poi scattato con un comico tv in occasione della cena organizzata a Cerignola con gli organizzatori. Al momento tutto tace da parte della diretta interessata sia nelle storie che su Instagram ma presto potrebbe dire la sua e spiegare cosa è successo.

