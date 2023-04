Bacchetta magica da Harry Potter esplode in mano a bimbo/ Rischia di perdere falange

Un comune giocattolo trasformatosi in un’arma pericolosissima. Questo quanto accaduto lunedì 10 aprile ad Arese, provincia di Milano: un bambino di 11 anni di Busto Arsizio stava giocando con la sua nuova bacchetta magica di fronte ai suoi genitori quando a un certo punto l’oggetto è esploso.

Un giocattolino simile a quelle bacchette maneggiate da Harry Potter e dagli altri maghi del grande e piccolo schermo, oggetti spesso ambiti dai più piccoli. Mentre stava intrattenendo il padre e la madre, il ragazzino ha dovuto fare i conti con lo scoppio dell’attrezzo mentre lo maneggiava in tutta serenità: il piccolo è rimasto ferito seriamente ed è stato subito trasportato in ospedale.

"Mantenimento? Senza genitori, pagano i nonni"/ L'avvocato: "Dura fino ai 32 anni"

Il caso di Arese

Come riportato dai colleghi di Repubblica, il bambino è stato trasportato in ambulanza al San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione, l’undicenne rischia di perdere la falange del dito medio della mano sinistra. Nella stessa mano ha un profondo taglio al palmo. Solo qualche escoriazione invece alla mano destra. Sul posto sono interventi i carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese: i genitori del bimbo, entrambi cinquantaduenne e originari di Vimercate e di Rho, hanno raccontato di aver ordinato la bacchetta magica online. Si tratta della classica “fireball wand”, acquistata in rete per pochi euro. Per il momento nessuno risulta indagato, ma sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

Sciopero Trenitalia 14 aprile/ Stop dalle 9 alle 17: i possibili disagi

LEGGI ANCHE:

Phishing, le banche non hanno responsabilità/ "Nessuna colpa sui soldi scalati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA