Bacio lesbo sui social di Vasco Rossi/ Foto hot: “Transenna bollente a Modena…”

Vasco Rossi, celebre cantante rock italiano, non perde occasione per dialogare con i suoi fan attraverso i social network, talvolta con dirette video vere e proprie e, in altri casi, attraverso post utili a veicolare messaggi. Emblematico, in tal senso, il post che campeggia in questi minuti sul suo profilo Instagram e che sta già ricevendo una valanga di commenti e di “like”: trattasi di una fotografia che immortala un bacio lesbo fra due donne a un suo concerto. Più precisamente, nell’immagine si osserva l’incontro fra le lingue delle due ragazze e Vasco ha deciso di allegare allo scatto la seguente didascalia: “Transenna bollente… a Modena Park!! #latempestaperfetta… il più grande raduno rock della storia della musica mondiale! 1 luglio… h 20.30 #rai1”. Un modo per ricordare a tutti l’appuntamento televisivo di mercoledì sera, ma anche per trasmettere più o meno velatamente la sua solidarietà verso il mondo LGBTQI+, che nelle scorse ore ha incassato la solidarietà anche della multinazionale Coca Cola, la quale ha realizzato un talk nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 giugno 2020, incentrato sulle principali tematiche connesse alla sfera sessuale e volto a fugare ogni dubbio o perplessità in merito proprio all’universo LGBTQI+.





