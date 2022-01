Back to School/ Diretta, concorrenti promossi e bocciati: Benedetta Mazza e Flavia Vento tra i ripetenti

Back to school, anticipazioni e diretta seconda puntata 11 gennaio

Dopo il grande successo ottenuto, anche sul web, con la prima puntata, Back to school torna in onda oggi, martedì 11 gennaio, con il secondo dei cinque appuntamenti previsti. Nicola Savino è pronto ad accogliere cinque, nuovi vip ripetenti che metteranno alla prova la propria cultura tentando di superare l’esame di quinta elementare. Nel corso della prima puntata, hanno superato l’esame Clementino, Vladimir Luxuria, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi e Ignazio Moser. L’unico, invece, che non ha superato l’esame davanti alla commissione è Nicola Ventola che tenterà così di superare l’arduo scoglio.

Durante la seconda puntata di Back to school, così, oltre a Nicola Ventola, altri cinque personaggi famosi, rappresentanti del mondo dello spettacolo, dopo aver seguito le lezioni dei maestrini, si metteranno alla prova con un esame in cui non mancheranno domande di cultura generale, ma anche un difficile dettato.

I ripetenti della seconda puntata di Back to school

Chi sono i ripetenti della seconda puntata di Back to school? Oltre a Nicola Ventola, torneranno sui banchi di scuola altri cinque volti noti del piccolo schermo e non solo. A sostenere l’esame di quinta elementare saranno la conduttrice Benedetta Mazza che ha anche partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip e, prima ancora, è stata una professoressa dell’Eredità; la showgirl Flavia Vento e Jonathan Kashanian.

Ci saranno, inoltre, il comico Scintilla e, infine, il rapper Random. Oltre ad ascoltare storie emozionanti e lezioni importanti, non mancheranno i momenti divertenti grazie alle risposte dei ripetenti vip che strapperanno un sorriso anche ai loro, piccoli insegnanti.

I maestrini e la commissione

I vip ripetenti si trasformeranno così in allievi e i loro insegnanti saranno dodici bambini tra i 7 e gli 11 anni che metteranno alla prova i loro alunni speciali che ascolteranno con curiosità le loro parole. Per superare l’esame di quinta elementare a Back to school, però, non basterà fare colpo sui maestri, ma sarà necessario presentarsi davanti alla commissione formata da vero maestri elementari che dovranno valutare il loro operato. All’esame finale potranno assistere anche i parenti.

La seconda puntata di Back to school può essere vista in diretta televisiva in prima serata su Italia 1 o in contemporanea in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, compresi smart tv.





