Bagaglino, cos’è il varietà fondato da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci/ “Fu la nostra fortuna”

Il Bagaglino ebbe grande successo grazie alle intuizioni dei suoi fondatori Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci

Per diversi anni, in tv e in teatro, la compagnia del Bagaglino ha macinato numeri da record. Il varietà di Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci era trainato da un gruppo di comici eccellenti, riunitisi la prima volta nel 1965 e approdati sul piccolo schermo alla fine degli anni ottanta. Tra gli attori che presero parte alla compagnia del Bagalino non possiamo non menzionare, tra gli altri, Oreste Lionello, Gabriella Gazzolo, Claudia Caminito, Pippo Franco, Teo Teocoli, Leo Gullotta, Gianfranco Funari e Diego Abatantuono.

Indimenticabili anche le prime donne del Bagaglino, da Claudia Koll a Giulia Montanarini, passando per Pamela Prati, Valeria Marini e, agli esordi, Loretta e Daniela Goggi. “Quando Giulio Andreotti salì sul palco del Salone Margherita facemmo 14 milioni di ascolti”, ricorda orgoglioso Pier Francesco Pingitore in una bella intervista a Rtl, a proposito della sua creatura.

Il Bagaglino, cos’è? Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci: “Fu la nostra fortuna”

La comicità del Bagaglino, per anni, ha conquistato tutti, in un clima di grande leggerezza e spensieratezza. Ad un certo punto, però, il format televisivo ha perso il suo smalto e così il sipario è calato per davvero. Tutti però ricordano i momenti d’oro della celebre compagnia, che ha regalato per anni divertentissimi spettacoli sia teatrali che televisivi. Fondato a Roma negli anni sessanta, il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci è andato avanti fino al 2007.

“Agli inizi lo volevo chiamare Bragaglino, in onore del regista e scrittore futurista Anton Giulio Bragaglia che collaborava al settimanale Lo Specchio, di cui ero redattore capo, ma gli eredi si opposero. Castellacci allora disse: ‘Togliamo la erre e facciamolo diventare Bagaglino’. Non significa niente, ma ha un bel suono: fu la nostra fortuna”, ha rivelato il suo fondatore.











