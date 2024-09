Come sta Pippo Baudo? Lo storico conduttore della televisione italiana è stato immortalato sorridente al compleanno di Pierfrancesco Pingitore, che ha raggiunto i novant’anni. Pippo Baudo si è presentato in sedia a rotelle insieme a tutti gli invitati, tra loro Milena Miconi, la soubrette Pamela Prati e Valeria Marini. Ma anche Martufello e altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti anche lui, Baudo, che da ormai decenni intrattiene un’amicizia profonda con Pingitore. Quest’ultimo ha organizzato una splendida festa in provincia di Latina, più precisamente a Sezze, dove ha voluto festeggiare il grande traguardo dei 90 anni.

La foto che ritrae Pippo Baudo al compleanno di Pingitore ha commosso il web, in particolare i fan dello storico conduttore, che nell’ultimo periodo sta lottando contro alcuni problemi di salute che non gli permettono di tornare in televisione. Dopo averlo visto nella fotografia, il pubblico si è chiesto come mai Pippo Baudo è in sedia a rotelle. La risposta è semplice, il presentatore si sta riprendendo dopo un periodo di ricovero in ospedale, dopo alcuni problemi al ginocchio che da diversi anni non gli danno pace.

L’ultima apparizione di Pippo Baudo in televisione risale a gennaio 2023, mese in cui il conduttore ha presenziato al Rischiatutto 70 per volere di Carlo Conti, il quale ha preteso ci fosse anche lui in collegamento per festeggiare i meravigliosi 70 anni di Rai. Da lì, purtroppo, non si è più saputo nulla e le voci su una presunta malattia hanno iniziato a girare velocissime. Alcuni dicevano addirittura che fosse stato ricoverato in gravi condizioni, notizia poi smentita da chi è vicino a Baudo. In ogni caso, il pubblico è stato contentissimo di rivederlo in foto, felice di essere tra amici e festeggiare il traguardo di Pingitore.

