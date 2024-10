Gabriella Ferri è stata una delle protagoniste, talvolta indirettamente, del Bagaglino, compagnia che ha visto come principale fondatore Pier Francesco Pingitore. Sabato alle ore 21.20 andrà in onda su Rai 3 il documentario Gabriella, documentario per onorare al meglio il ventennale dalla morte della cantante, attrice e cabarrettista Gabriella Ferri, una donna che ha fatto la storia della tv italiana e tra le prime a irrompere nel nostro panorama tv con un modo di fare assolutamente differente.

Un’artista poliedrica, capace di reinventarsi in vari ruoli e che abbiamo ammirato per anni come cantante ufficiale del Bagaglino, una compagnia di varietà fondata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, una compagnia che ha fatto la storia della musica italiana. Qui tra le altre cose Gabriella ha incontrato Carlo Verdone, Renzo Arbore e Pippo Franco e chiunque ha un grande ricordo della donna che ci ha lasciati da ormai circa vent’anni.

Le sue canzoni illuminavano la trasmissione e tutti la ricordano con grande affetto, tra questi appunto Pier Francesco Pingitore e il fondatore del Bagaglino parlava cosi di lei circa un anno fa, nel corso del premio Fescennino. L’uomo ha ricordato di quando il Bagaglino cominciò in una Cantina romana e Gabriella riusciva a illuminare l’ambiente con la sua musica, un mix tra attualità ed argomenti politici.

Pier Francesco Pingitore e un grande legame con Gabriella Ferri

Pier Francesco Pingitore ha avuto negli anni un gran rapporto con la cantante Gabriella Ferri ed anche dopo la sua morte l’ha più volte celebrata, lodando la sua voce e non solo, la sua forza e capacità di mettersi in gioco. Parlando della sua musica Pingitore talvolta si commuove; la donna cantò Er Cortelluccio, un brano scritto proprio da Pingitore che a riguardo commentò:

“Un brano fatto di una romanità autentica, anche di ferocia ma soprattutto onore, un qualcosa che ora è andato praticamente perduto”. Spesso Pingitore e gli artisti romani ricordano con affetto e rimpianto quegli attimi e nessuno può dimenticare Gabriella, la cantante che ci fece ‘innamorare’ della musica di quella trasmissione. Poche settimane fa Pier Francesco Pingitore ha compiuto 90 anni e in tanti tra gli artisti che lo hanno apprezzato e che lui ha lanciato hanno partecipato al suo compleanno.

Trattiamo di uno dei drammaturghi, degli autori o degli sceneggiatori televisivi più importanti della commedia e della tv italiana, il rapporto tra Pier Francesco e Gabriella è stato intenso fino alla sua morte, una grande amicizia oltre al lavoro e più volte Pier Francesco ha elogiato le qualità della donna.