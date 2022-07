Bailly alla Roma?/ Calciomercato, l’alternativa a Zagadou e la richiesta dello United

Calciomercato news, la richiesta dei Red Devils per Bailly alla Roma

In questa finestra di calciomercato estivo il general manager romanista Tiago Pinto si sta dando parecchio da fare per garantire rinforzi importanti all’allenatore José Mourinho ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante il passaggio di Eric Bailly alla Roma. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica del Mirror.co.uk, il difensore ivoriano potrebbe lasciare il Manchester United nonostante il contratto valido fino al giugno del 2024 non essendo uno dei preferiti del nuovo tecnico Ten Hag.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Niente da fare per Natan, Tottenham interessato a Zalewski

L’olandese sta provando ad aggiudicarsi diversi calciatori allenati anche quando si trovava all’Ajax e il ventottenne Bailly potrebbe dunque finire in panchina per l’intera stagione. A Roma la storia potrebbe essere diversa visto che era stato proprio Mourinho a chiederlo per i suoi Red Devils nel 2016 e la richiesta degli inglesi per liberare il centrale classe 1994 sarebbe di 10 milioni di euro.

Zagadou alla Roma?/ Calciomercato news, primi contatti con l'entourage del difensore

Calciomercato news, Bailly alla Roma se non arriva Zagadou

L’arrivo di Eric Bailly alla Roma potrebbe dunque ad andare a completare un reparto dove si sta cercando un nuovo elemento in questi frenetici giorni di calciomercato. Il profilo di Bailly rappresenterebbe un’alternativa allo svincolato Dan-Axel Zagadou, rimasto senza squadra dopo gli anni passati al Borussia Dortmund. Poco utilizzato anche nella scorsa stagione, Bailly nel 2021/2022 è stato in grado di collezionare appena 7 presenze tra campionato e coppe complice pure un infortunio ad una caviglia.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Torreira resta nel mirino, Ibanez tra Milan e Premier League

© RIPRODUZIONE RISERVATA