Bailly alla Roma?/ Calciomercato news, l’alternativa sarebbe lo svincolato Zagadou

Calciomercato news, Eric Bailly alla Roma per completare la difesa

In queste ore di calciomercato estivo sembra sempre più possibile l’arrivo di Eric Bailly alla Roma per completare il reparto arretrato. In uscita dal Manchester United, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024, secondo le indiscrezioni provenienti da Calciomercato.com il ventottenne ivoriano dovrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro.

Acquistato dai Red Devils nel 2016 quando venne pagato ben 38 milioni di euro al Villarreal, a Roma Bailly ritroverbbe l’allenatore che lo aveva portato in Premier League, ovvero quel José Mourinho che ha già contribuito a convincere più di un calciatore a sposare la causa dei Friedkin. Il general manager Tiago Pinto continua a dialogare con le varie parti per concludere l’operazione anche se i nomi sul suo taccuino non mancano di certo.

Calciomercato news, Bailly alla Roma in alternativa a Zagadou

Le chances di vedere Eric Bailly alla Roma in questo agosto di calciomercato estivo sono quindi molto buone ma i giallorossi valutano anche altre possibili alternative, su tutte Dan-Axel Zagadou. Rimasto svincolato dopo aver concluso la sua avventura quinquennale con il Borussia Dortmund, secondo quanto rivelato da repubblica.it la trattativa per portare il difensore nella Capitale avrebbe subito un’accelerata importante.

