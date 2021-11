BAKE OFF ITALIA 2021, 10a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Patrizia in uscita?

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminato decima puntata

Questa sera, venerdì 5 novembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce il decimo appuntamento di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nella cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 10 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Natascia Soldati, Patrizia Valerio, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule blu e un bonus per la prossima puntata. Il peggiore, invece, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Bake Off Italia.

Le prove della decima puntata di Bake Off Italia 2021

La prova creativa consiste in due preparazioni diverse – una salata e una dolce – di pasta ripiena. Per l’occasione sono stati invitati tre ex concorrenti: Enrica Lacaria, Giustina Dibello e Antonino Orfanò. Enrica ha preparato una specialità piemontese ripieni di ramasin. Antonino dei ravioli salati con della carne di bovino, cipolla, caciocavallo e la ‘nduja. Giustina ha portato i panzerotti fritti con marmellata di fichi. Per la prova tecnica, invece, arriva sotto il tendone di Bake Off Italia Gianfranca Dettori che porta la tradizione della sua famiglia di panettieri. I concorrenti dovranno preparare un coricheddos, dolce tipico sardo che ha una decorazione in stile merletto, a forma di cuore. Peperita, vincitrice del grembiule blu, riceve una dimostrazione privata e pratica della decorazione. Infine nella prova salvezza gli aspiranti pasticceri devono preparare una Love Cake: un Plum cake che deve contenere però una parola dedicata al parente che li ha raggiunti sotto il tendone. A conquistare il grembiule blu è per la seconda volta il giovane Simone, mentre Patrizia è l’eliminata della decima puntata di Bake Off Italia 2021.

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per seguire la decima puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile l’undicesima puntata che in tv andrà in onda venerdì prossimo, 12 novembre. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 6 novembre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 7 novembre 2021 alle 13:45, lunedì 8 novembre alle 15:55 sempre su Real Time.

