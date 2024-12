Bake Off Italia 2024, anticipazioni semifinale su Real Time: chi saranno i finalisti?

Questa sera, 6 dicembre 2024, va in onda su Real Time la semifinale di Bake Off Italia 2024. Siamo ormai alle battute conclusive di questa edizione, che questa sera vedrà la proclamazione dei suoi quattro finalisti. Benedetta Parodi torna sotto il tendone per dare il via alla gara, come sempre composta da tre prove e giudicata dal terzetto composto da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. I cinque semifinalisti in gara sono Federica, Claudio, Domenica, Liza e Giulia.

Il meccanismo di questa semifinale è però differente da quella degli scorsi anni. I concorrenti dovranno affrontare le solite tre prove ma in ognuna di queste verrà messo in palio un Golden Ticket, ovvero un posto in finale. Il migliore di ogni prova si aggiudicherà un posto diretto in finale, senza dover passare allo step successivo. Rimarranno così due concorrenti, i peggiori della puntata. Il migliore, al netto delle tre prove, tra i due avrà l’ultimo Golden Ticket, l’altro sarà definitivamente eliminato. (Clicca qui se vuoi scoprire in anteprima i finalisti ufficiali)

Le prove della semifinale di Bake Off Italia 2024 e come seguire la puntata in diretta streaming

Per la prima prova della semifinale di Bake Off Italia 2024, quella creativa, i concorrenti dovranno preparare un dolce al piatto elegante e raffinato, rivisitando un classico della pasticceria e mantenendone i gusti. Per la seconda prova, quella tecnica, Iginio Massari tornerà sotto il tendone con una torta moderna che i concorrenti rimasti in gara dovranno replicare fedelmente. Infine, per la terza ed ultima prova, i tre aspiranti pasticcieri rimasti senza Golden Ticket dovranno preparare un banchetto di dolci per un galà.

Uno dei cinque concorrenti rimasti in gara non raggiungerà la finale di Bake Off Italia 2024 e sarà definitivamente eliminato. Ricordiamo che la semifinale di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.