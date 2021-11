BAKE OFF ITALIA 2021, 12a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Gloria in uscita?

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminati dodicesima puntata

Questa sera, venerdì 19 novembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce il dodicesimo appuntamento di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nella cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 7 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule blu e un bonus per la prossima puntata. Dopo la doppia eliminazione di settimana scorsa, sarà solo un concorrente a lasciare Bake Off Italia.

Armando Lombardi ospite a Bake Off Italia 2021/ "Le materie prime sono fondamentali"

Le prove della dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021

La prova creativa consiste nella preparazione della Mozart Torte. Sarà Csaba dalla Zorza a presentare la prova: i concorrenti dovranno rivisitare il gusto della torta mantenendo i tre ingredienti obbligatori, pistacchio, marzapane e gianduia. Per la prova tecnica gli aspiranti pasticceri dovranno preparare la torta Sweet Rossini nella versione di Armando Lombardo, presente sotto il tendone di Bake Off: la torta prevede un cake al mandarino, una ganache al caffè e cardamomo e ricoperto da un pralinato alla nocciola e macarons. I concorrenti verranno allietati dal tenore Emanuele Servidio, che canterò per loro mentre preparano il dolce. Infine la prova salvezza prevede la preparazione di una Doll Cake: ospite Orietta Berti, grande appassionata di bambole. Daniela, grazie al grembiule blu ottenuto nella scorsa puntata, può usufruire del suo bonus: scegliere quale bambola utilizzare per la sua torta e assegnare una di queste ad un altro concorrente. Da qui parte una reazione a catena di scelte per tutti i pasticceri. A conquistare il grembiule blu è per la seconda volta Daniela, mentre l’eliminata della dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è Gloria.

Renato Ardovino, chi è?/ "Le torte non devono essere soltanto belle, ma anche buone"

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per seguire la dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile la tredicesima puntata con ospite Chef Roberto Villa, che in tv andrà in onda venerdì prossimo, 26 novembre. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 20 novembre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 21 novembre 2021 alle 13:45, lunedì 22 novembre alle 15:55 sempre su Real Time.

LEGGI ANCHE:

BAKE OFF ITALIA 2021, 11a PUNTATA/ Eliminati e diretta: doppia eliminazione!

© RIPRODUZIONE RISERVATA