BAKE OFF ITALIA 2021, 14a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Simone a rischio?

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminati quattordicesima puntata

Questa sera, venerdì 3 dicembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce il quattordicesimo appuntamento di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ci saranno, come sempre, i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nella cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 5 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lola Litvinova, Roberto Portanova e Simone Meli. Ospite sotto il tendone Venia Flessa, vincitrice di Bake Off Grecia. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule blu e un bonus per la prossima puntata. Il peggiore, invece, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Bake Off Italia, a un passo dalla semifinale.

Le prove della quattordicesima puntata di Bake Off Italia

Il tema della quattordicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è il Natale. Per la prova creativa dal titolo “Spice Christmas Cake” i concorrenti dovranno preparare delle torte della tradizione natalizia, contraddistinte da una spezia particolare, da sostituire con una a piacere. Daniela, grazie al bonus vinto nella scorsa puntata, può scegliere per prima quale dolce preparare, e può scegliere anche cosa utilizzerà un concorrente che vuole. Da qui si genera una catena di scelte per assegnare tutti i dolci natalizi: Daniela preapara la Pitta ‘mpigliata con Cannella, Simone il Panforte con Chiodi di garofano, Peperita il Buccellato con Cannella, Mila il Pan Pepato con Pepe e Roberto il Fristingo con Cannella. La prova tecnica consiste nel preparare i cappellini di Babbo Natale con la ricetta di Ernst Knam: monoporzioni di pasta frolla ripiene di zenzero tritato, ganache e pan di pere, sormontate da sfere di pan di spagna e da una pallina di cioccolato bianco ricoperta di cocco rapè in cima al dolce. Infine la prova salvezza prevede la realizzazione di un Baklava Natalizio: gli aspiranti pasticceri devonoformare un Albero di Natale con tanti piccoli baklava. A conquistare il grembiule blu è Roberto, mentre l’eliminato della quattordicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è Simone.

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per seguire la quattordicesima puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile la quindicesima puntata, la semifinale, che in tv andrà in onda venerdì prossimo, 10 dicembre. I 4 semifinalisti sono Roberto, Daniela, Lola e Peperita: chi andrà in finale? Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 4 dicembre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 5 dicembre 2021 alle 13:45, lunedì 6 dicembre alle 15:55 sempre su Real Time.

