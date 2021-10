Bake Off Italia 2021 5a puntata/ Diretta ed eliminato: arriva il grembiule blu!

Questa sera, venerdì 1 ottobre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce la quinta puntata di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo l’immancabile giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nell’incantevole cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. Per la prima volta però si troveranno tutti sotto il tendone. I 14 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Marco Palma, Matteo Polini, Nancy “Naney” Calvo, Natascia Soldati, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto Portanova e Simone Meli. Uno di loro verrà eliminato al termine della puntata.

Bake Off Italia/ Eliminati 4a puntata e diretta: fuori Giuseppe, Lora e Pancrazia!

Le prove della terza puntata di Bake Off Italia 2021

Nella quinta puntata di Bake Off Italia i quattordici concorrenti rimasti si sfidano sotto il tendone, l’uno contro l’altro, in tutte e tre le prove. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il peggiore, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Mentre il migliore riceverà il primo grembiule blu. Il tema comune delle tre prove è il cioccolato. Per la prova creativa gli aspiranti pasticceri dovranno preparare la famosa torta Tris di Ernest Knam. Per la seconda prova, quella tecnica, Bake Off si trasferirà a Perugia, patria del cioccolato. Qui Benedetta Parodi incontrerà Alberto Farinelli. Infine la prova salvezza ideata da Clelia D’Onofrio prevederà la preparazione di tre torte su stecco da far assaggiare ai tre giudici . Alla fine uno degli aspiranti cuochi sarà eliminato e dovrà togliersi il grembiule e lasciare il capannone di Bake Off Italia.

