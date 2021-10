BAKE OFF ITALIA 2021, 8a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Pedro in uscita?

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminato ottavo puntata

Questa sera, venerdì 22 ottobre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce l’ottava puntata di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nell’incantevole cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. Gli 11 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Natascia Soldati, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule azzurro e un bonus per la prossima puntata. Il peggiore, invece, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Bake Off Italia.

Le prove dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2021

La prova creativa consiste nella preparazione dei Biscotti Spiritosi. Ogni concorrente dovrà realizzare 100 biscotti: 50 con il liquore all’interno e 50 da inzuppare all’interno del liquore. Il tema della prova tecnica è il Babà, nella versione di Ernst Knam: Babà al cioccolato, con confettura di mela e zenzero, crema chantilly alla vaniglia, ganache al cioccolato bianco e bagna alla birra, al posto di quella tradizionale al liquore. Per la seconda prova della serata arriva sotto il tendone di Bake Off Italia 2021 Marisa Laurito. Infine la prova salvezza consiste in quattro preparazioni dell’Oktoberfest: Brezel con Salsiccia per Damiano Carrara, Prosciutto in crosta di Pane con salsa al Rafano per Ernst Knam, Biscotto di Pan di zenzero con decorazioni per Clelia d’Onofrio e quattro mele caramellate. Enrico, che ha conquistato il grembiule blu nella scorsa puntata, ha la possibilità di evitare una delle quattro preparazioni e decide di evitare il patto per Ernst Knam. A conquistare il grembiule blu è Lola, mentre Pedro è l’eliminato dall’ottava puntata di Bake Off Italia 2021.

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per coloro che voglio sapere come seguire l’ottava puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile la nona puntata che in tv andrà in onda venerdì prossimo. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 23 ottobre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 24 ottobre 2021 alle 13:45, lunedì 25 ottobre alle 15:55 sempre su Real Time.

