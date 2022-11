Bake Off Italia 2022, 11a puntata/ Eliminato e diretta: Ginevra, Mukesh e Alessio a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni puntata 11 novembre: torna Fulvio Marino

Oggi 11 novembre 2022 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. L’undicesima puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi, ritrova gli aspiranti pasticceri intenti ad aggiudicarsi un posto nell’ormai sempre più vicina finale; il tutto sotto gli occhi dei tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Quest’ultimo però non sarà oggi presente in studio: al suo posto torna Fulvio Marino, anche perché il tema della puntata è tutto dedicato alla panificazione.

Anche questa puntata di Bake Off sarà caratterizzata da tre prove: quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa. Il tema di questa settimana, come accennato, sono i lievitati e vedrà nella prova creativa i concorrenti alle prese con una pizza gourmet: tre impasti differenti per sei gusti diversi.

Bake Off Italia 2022, chi è l’eliminato dell’11a puntata?

La gara di Bake Off Italia 2022 continuerà con la prova tecnica. Fulvio Marino assegnerà ai concorrenti il Pan di lana, un particolare impasto lievitato che loro dovranno farcire con una crema al cioccolato. Dolce che metterà più di un concorrente in difficoltà.

Per l’ultima prova, quella a sorpresa, gli aspiranti pasticceri si metteranno alla prova con un panettone gastronomico farcito in modi differenti e in più strati. Chi riuscirà a fare meglio e chi, invece, dovrà abbandonare il tendone di Bake Off Italia questa sera? Possiamo anticiparvi che a rischio eliminazione, alla fine della puntata, saranno: Ginevra, Alessio e Mukesh. Chi sarà eliminato?

