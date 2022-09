Bake Off Italia 2022, 4a puntata/ Eliminato e diretta: Fulvio Marino ospite. Alessio, Maria e Gaia a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni ed eliminato 4a puntata

Siamo arrivati alla quarta puntata di Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno. Su Real Time questa sera si riapre la sfida tra gli aspiranti pasticceri sotto gli occhi attenti e spesso severi dei tre giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Benedetta Parodi è sempre alla conduzione del cooking show, pronta a fare anche un po’ da mamma ai concorrenti in difficoltà. E a proposito di mamma, questa sarà questa una puntata che porterà i telespettatori a tornare un po’ bambini in quanto tutta dedicata al tema della merenda.

Le tre prove di questa sera avranno il comun denominatore della merenda, dunque gli aspiranti pasticceri ripenseranno alla loro infanzia, preparando dolci squisiti e genuini. La prima prova, quella della creatività, sarà introdotta da un ospite: Fulvio Marino. L’esperto panificatore annuncerà infatti che il primo step starà nel creare pane, burro e marmellata, la merenda per eccellenza.

Bake Off Italia 2022, diretta streaming: Gaia, Maria e Stefania a rischio alla fine delle tre prove

Arriviamo così alla prova tecnica di questa quarta puntata di Bake Off Italia 2022. Gli aspiranti pasticceri dovranno ricreare dei perfetti rotolini di pan di spagna con crema al mascarpone, fragole e cioccolato. La difficoltà starà nella misura e nella perfezione dei rotolini, cosa che manderà più di un concorrente in crisi. Per la prova sorpresa, infine, gli aspiranti pasticceri dovranno creare una torre di crème caramel, impresa più che ardua. Chi riuscirà a conquistare il grembiule blu? Possiamo anticiparvi che a rischio ci saranno Gaia, Maria e Alessio.

Ricordiamo che è possibile vedere tutte le puntate di Bake Off Italia ogni venerdì alle 21.20 in TV su Real Time (canale 31) e in streaming su RealTime.it. Sono poi disponibili in anticipo su Discovery+.











