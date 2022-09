Bake Off Italia 2022, 5a puntata/ Eliminato e diretta: Maria, Gianbattista e Paola a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni ed eliminato 5a puntata

Oggi 30 settembre va in onda su Real Time la quinta puntata della decima edizione di Bake Off Italia 2022. Benedetta Parodi torna alla conduzione come sempre affiancata dai tre giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con la partecipazione speciale di Clelia D’Onofrio che quest’anno si dedica a raccontare al pubblico la storia dei dolci oggetto di sfida. E a proposito di sfida, la puntata di questa sera sarà tutta dedicata al cioccolato.

La puntata ideale del re del cioccolato Ernst Knam sarà come sempre strutturata in tre prove: quella creativa, quella tecnica e infine quella a sorpresa. Per la prima gli aspiranti pasticceri si cimenteranno in un classico della pasticceria italiana: una torta pere e cioccolato. Ovviamente dovranno rivisitarla, preparandone la propria versione senza però che l’abbinamento principale del dolce perda forza.

Per la prova tecnica il maestro Ernst Knam porta invece in scena la sua torta preferita: la Foresta Nera. I concorrenti dovranno prepararla seguendo passo dopo passo la ricetta originale e la più simile a quella del maestro sarà la prima in classifica. Per la prova sorpresa gli aspiranti pasticceri dovranno invece preparare tre tipi diversi di cioccolatini e inserirli poi all’interno di una scatola di pastafrolla fatta da loro. Una prova che creerà problemi a diversi concorrenti che avranno però l’aiuto di due ospiti speciali. Alla fine delle tre prove saranno però come sempre in tre a rischiare l’eliminazione e possiamo già anticiparvi che si tratta di Gianbattista, Maria e Paola. Chi dovrà abbandonare il tendone di Bake Off?

Ricordiamo che è possibile vedere tutte le puntate di Bake Off Italia ogni venerdì alle 21.20 in TV su Real Time (canale 31) e in streaming su RealTime.it. Sono poi disponibili in anticipo su Discovery+.











