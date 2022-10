Bake Off Italia 2022, 7a puntata/ Eliminato e diretta: Paola, Davide e Gianbattista a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni puntata 14 ottobre: prove a tema ‘con le mani’

Oggi 14 ottobre 2022 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. Siamo ormai giunti alla settima puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi che vede aspiranti pasticceri alla prova sotto lo sguardo attento di tre severi giudici: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Anche questa nuova puntata sarà caratterizzata da tre prove: la prima è quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; segue la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa.

BAKE OFF ITALIA 2022, 6A PUNTATA/ Eliminato? Gianbattista trema, Stefano grembiule blu!

Il tema di questa settima puntata è “Con le mani”, quindi dolci che richiedono impasti lavorati a mano. Per la prova creativa i tre giudici richiedono ai concorrenti la creazione di una grande quantità di biscotti bicolore, tanti da riempirne una biscottiera intera.

Bake Off Italia 2022, chi è l’eliminato della 7a puntata?

La puntata di Bake Off Italia 2022 di oggi 14 ottobre vede poi il ritorno sotto il tendone di Fulvio Marino in occasione della prova tecnica. L’esperto panificatore torna infatti per mostrare agli aspiranti pasticceri il Danubio che dovranno riprodurre e presentare affiancato da due salse – una al pomodoro e l’altra alle olive. La sfida si conclude con la prova a sorpresa che vedrà i concorrenti alle prese col tanto temuto e sempre presente croquembouche (che però dovrà essere alto 50 cm!) Chi riuscirà a portare a termine la prova? Chi invece sarà a rischio eliminazione? Possiamo anticiparvi che i peggiori di questa puntata saranno Gianbattista, Davide e Paola. Tra loro c’è l’eliminato di questa settima puntata di Bake Off Italia 2022.

BAKE OFF ITALIA 2022, 5A PUNTATA/ Diretta: Alessio grembiule blu, Maria eliminata!

LEGGI ANCHE:

Perché Stefano Berton è assente a Bake Off Italia 2022?/ "Sta male": abbandona il programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA