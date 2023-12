Bake Off Italia 2023, 13a puntata/ Eliminato, diretta e semifinalisti: i dolci delle capitali europee

Bake Off Italia 2023, anticipazioni puntata 1 dicembre: concorrenti alla prova con i dolci delle capitali europee

Oggi 1 dicembre torna in onda, in prima serata su Real Time, Bake Off Italia 2023 con la tredicesima puntata. Alla conduzione ritroviamo Benedetta Parodi, mentre a giudicare i 5 aspiranti pasticceri rimasti in gara sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Nella puntata di questa sera verranno proclamati i semifinalisti di questa edizione di Bake Off, che settimana prossima andranno a giocarsi un posto in finale. In gara sono rimasti: Danila, Roberta, Tommaso, Gabriele e Fabio. Solo 4 di loro andranno in semifinale. Il tema della puntata sono i dolci delle capitali europee, uno diverso per ognuna delle tre prove previste: creativa, tecnica e sorpresa. Si parte dunque dalla prova creativa con la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona).

Bake Off Italia 2023, chi saranno i semifinalisti?

Ogni concorrente, a partire da Gabriele che è il grembiule blu in carica, sceglierà il dolcetto che vuole preparare. Chi riuscirà a fare meglio? Per la seconda prova, quella tecnica, si va a Vienna: i pasticceri dovranno preparare la Sacher Torte ma ‘naked’, ovvero non glassata completamente ma solo in cima, in modo da avere tutti gli strati in vista.

Per la prova a sorpresa infine, gli aspiranti pasticceri dovranno cimentarsi con una versione creativa di una religieuse, torta francese fatta di éclair. Ci sarà però un parametro da rispettare assolutamente: la torta dovrà essere alta almeno quaranta centimetri. Chi si aggiudicherà il grembiule blu, conquistando la semifinale, e chi invece dovrà abbandonare il tendone di Bake Off Italia 2023?

