BAKE OFF ITALIA 2023, 8A PUNTATA/ Eliminato e diretta: prova creativa a tema Carnevale

Bake Off Italia 2023, diretta 8a puntata e commento live

Puntata dall’animo festivo quella di Bake Off Italia 2023 del 27 ottobre. La prima prova porta i concorrenti nel pieno della festa di Carnevale ma c’è una novità sin dall’ingresso sotto il tendone: i banconi sono disposti in modo diverso, in modo da permettere ai concorrenti di concorrente in squadre. La busta del Grembiule Blu, Danila, viene subito aperta: sta infatti a lei scegliere i suoi compagni di squadra. Le altre squadre sono invece scelte a sorte dai giudici.

Tutti riescono a cavarsela abbastanza bene nella prova dedicata ai fritti, anche se a crollare un po’ è Giovanni che non convince del tutto Damiano con i suoi dolci impregnati d’olio. E sarà ancora Giovanni tra i concorrenti in difficoltà nel corso della seconda prova, che vedrà il ritorno sotto il tendone di Fulvio Marino. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Oggi 27 ottobre torna in onda, in prima serata su Real Time, l’ottava puntata Bake Off Italia 2023. Alla conduzione ritroviamo la storica padrona di casa Benedetta Parodi, mentre a giudicare i 10 aspiranti pasticceri rimasti in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Per l’ottava puntata è tempo di immergersi nel mood delle feste. Le tre consuete prove previste per la gara saranno infatti a tema festività: si partirà con il Carnevale per la prova creativa, andando avanti con la Pasqua per la prova tecnica e si finirà con Halloween – che sta per arrivare – nella terza ed ultima prova sorpresa. Anche in questa puntata non mancheranno ospiti: tornerà infatti Fulvio Marino, e a sorpresa ci saranno sotto il tendone I Me contro Te.

Bake Off Italia 2023, concorrenti divisi in squadre e prove ‘mostruose’

Come accennato, la prima prova dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2023 vedrà i concorrenti rimasti in gara alle prese con i dolci di Carnevale. Per l’occasione saranno però divisi in squadre da tre e dovranno mettersi alla prova con i tipici dolcetti fritti di questa festività: dagli struffoli alle frittelle. Per la seconda prova invece arriviamo alla Pasqua. Gli aspiranti pasticceri dovranno preparare un uovo di Pasqua con all’interno una mini colomba.

Terza ed ultima prova a tema Halloween per i concorrenti, che dovranno creare delle torte ‘mostruose’ che richiamino in modo originale le immagini tipiche di questa festività. Al netto delle tre prove i giudici proclameranno dunque un migliore, che sarà il nuovo Grembiule Blu, e un peggiore che sarà invece l’eliminato della puntata.

