BAKE OFF ITALIA 2023, SEMIFINALE/ Diretta, eliminato e finalisti: crollo di Roberta nella prima prova

Bake Off Italia 2023, diretta semifinale e commento live: crollo di Roberta nella prima prova

La penultima puntata di Bake Off Italia 2023 parte tra grande agitazione per i quattro semifinalisti. I tre giudici hanno deciso di metterli davvero alla prova, alzando l’asticella della difficoltà tecnica. E si nota sin dalla prima prova con la Torta sette veli. Tutti sono in difficoltà, ma a finire in crisi è soprattutto Roberta, che nel mezzo delle preparazioni crolla in un pianto disperato.

Con l’aiuto di Gabriele, Roberta però riesce a rimettersi in corsa, portando a termine la torta anche in modo abbastanza soddisfacente rispetto alle premesse. Tutte le torte sette veli vengono apprezzate dai giudici, anche se è Tommaso a conquistarli di più col suo gusto fatto di pesche bianche e squacquerone. Per lui un passo avanti verso la finale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bake Off Italia 2023, anticipazioni semifinale: Tommaso, Gabriele, Fabio e Roberta si giocano un posto in finale

Tutto è pronto per la semifinale di Bake Off Italia 2023. Siamo arrivati alla 14esima puntata del talent di pasticceria condotto da Benedetta Parodi. Quattro sono gli aspiranti pasticceri rimasti in gara sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore , come sempre giudicati dal trio composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Tommaso, Gabriele, Fabio e Roberta sono i concorrenti che si giocano un posto in finale in questa puntata di Bake Off Italia 2023 che punta tutto sulla ‘perfezione’. È proprio questo infatti il tema dominante della semifinale, che metterà i pasticceri a dura prova con tre manche molto complesse e particolarmente tecniche. Chi riuscirà a far valere le proprie abilità e il proprio talento sugli altri?

Bake Off Italia 2023, concorrenti alla prova con Sugar Dome e Torta sette veli

Si parte dunque dalla prima prova, che è quella creativa. I quattro semifinalisti dovranno reinterpretare la Torta sette veli, un dolce complesso fatto da sette strati molto sottili e diversificati e ricoperto da una glassa a specchio. Si continua poi con la prova tecnica, che questa volta è ancora più complessa delle precedenti.

I concorrenti di Bake off Italia 2023 dovranno infatti realizzare una Sugar Dome, ovvero una torta stratificata, coperta al lato sa un sottile strato di cioccolato temperato e con sulla sommità una peonia di pasta di zucchero e una cupola di zucchero e glucosio. Proprio quest’ultimo passaggio tecnico oltre ad essere nuovo per i concorrenti è anche particolarmente ostico. Chi conquisterà il podio della prova tecnica?

Bake Off Italia 2023, anticipazioni: un portafortuna per accedere alla finale

Terza ed ultima prova della semifinale di Bake Off Italia 2023 è quella sorpresa, durante la quale i concorrenti dovranno riprodurre il loro portafortuna. Una bussola per Fabio, una coccinella per Gabriele, uno Yen per Tommaso e una bocca per Roberta. Al netto delle tre prove il migliore di loro conquisterà il grembiule blu, il peggiore sarà eliminato. I tre che passeranno saranno dunque i finalisti di questa edizione di Bake off Italia.











