Bake Off, Peperita via in ambulanza/ Concorrente abbandona subito il talent show

L’avventura di Peperita a Bake Off Italia 2020 è terminata prima di iniziare, costretta ad abbandonare in ambulanza. Nella prima corsa al tendone infatti ha messo male un piede, procurandosi un infortunio di grave entità al ginocchio. Nonostante la sua voglia di non mollare ha dovuto alzare bandiera bianca con Benedetta Parodi che ha sottolineato il suo addio alla competizione introducendo la nuova Maria senza però specificare cosa le sia successo nello specifico. Non è da escludere che possa essere ripescata prima della fine del talent show o al peggio nella prossima edizione. Sicuramente non è stata un’avventura fortunata visto che la concorrente non ha avuto nemmeno la possibilità di partecipare alla prima prova.

Bake Off, Peperita via in ambulanza: il programma perde moltissimo

Bake Off Italia perde moltissimo con l’addio di Peperita costretta ad abbandonare il programma in ambulanza per un problema al ginocchio. Questo perché anche se non ha cucinato ha avuto la possibilità di mostrare tutto il suo estro. Simpaticissima e eccentrica si chiama in realtà Giacomo Luizzi ed è una drag queen di 37 anni che nel 2017 ha vinto anche il titolo di Miss Lombardia nella sua categoria. Come riportato da Novella2000 ha sottolineato: “I miei spettacoli sono esplosione di colori, risate e gioia, proprio perché c’è bisogno di esorcizzare i fantasmi che mi porto dietro tutti i giorni. Il palco per me è un’isola in mezzo al mare, dove potermi salvarmi. Ci sono tantissime donne a cui mi ispiro, ma la mia massima aspirazione è la nonnina”.



