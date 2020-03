Ballando con le Stelle 2020 sospeso per Coronavirus/ Slitta show di Milly Carlucci?

Anche Ballando con le Stelle 2020, in piena emergenza Coronavirus, è costretto a fermarsi. E’ giunta in queste ore la decisione della Rai sul destino dello show di Milly Carlucci, in programma su Rai1 il prossimo 28 marzo e attualmente sospeso. A riferirlo sono i due maggiori blog televisivi, DavideMaggio e TvBlog, che senza alcun dubbio annunciano lo slittamento a nuova data del talent ballerino dell’ammiraglia Rai. Una decisione a questo punto inevitabile e che rientra nella piena rivoluzione dei palinsesti televisivi in atto in queste giornate frenetiche dove la sicurezza dei lavoratori è messa al primo posto. E così, se fino a pochi giorni fa tutto sembrava essere confermato, seppur con una formula rinnovata per rispettare le misure di sicurezza previste dal decreto del governo, adesso diventa ormai impossibile portare avanti lo show di Milly Carlucci anche alla luce del divieto di contatti ravvicinati, atto a ridurre il più possibile il diffondersi del virus. La nuova data di messa in onda della trasmissione, al momento resta ignota ma pare che la conduttrice abbia rifiutato la proposta di trasmettere lo show direttamente a settembre.

BALLANDO CON LE STELLE 2020 SOSPESO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Quando andrà in onda, dunque, la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020? Sospesa la messa in onda fissata al 28 marzo per il Coronavirus. Lo show sarebbe soggetto però semplicemente ad uno slittamento e non ad una sua cancellazione definitiva. E’ molto probabile che possa dunque slittare a dopo le festività pasquali, sempre ammesso che l’emergenza sanitaria ci dia, come sperato, una tregua nelle prossime settimane. E’ tuttavia possibile che il programma possa protrarsi dunque fino all’estate scombinando l’intero palinsesto di Rai1. Inizialmente Ballando sarebbe dovuto andare in onda con le dovute precauzioni e con una trasformazione nella formula. Era infatti previsto l’isolamento dei concorrenti ed alcune modifiche nel regolamento. Intanto, si era ipotizzato la distanza di sicurezza di un metro tra i vari concorrenti ben delineata da un cerchio sulla pista da ballo al fine di circoscrivere le distanze. Ed anche la sala delle stelle avrebbe subito una rivoluzione raddoppiando al fine di evitare assembramenti. A quanto pare però anche queste misure sarebbero sembrate insufficienti e comunque rischiose alla luce della situazione di grande emergenza.

