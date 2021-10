Ballando con le Stelle 2021, pagelle 2a puntata/ Mietta, gelo e caos con Lucarelli

Vibrante e imprevedibile la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021. Mietta ha il covid e diserta la gara, diventa a suo malgrado protagonista di un diverbio con Selvaggia Lucarelli. “Hai fatto il vaccino?”, le chiede la giornalista, spiazzandola. Gelo in studio e polemica, con l’elegante dribbling di Mietta: “non mi sembra il caso…ma sono delusa di non essere lì”. Vaccino o meno la Lucarelli si conferma elemento essenziale per dare pepe al programma. Televisivamente parlando è insostituibile. Almeno a Ballando con le Stelle. Voto 8.

Pepe che non è mancato nemmeno nello spareggio finale tra Iannone (voto 6) e Valerio Rossi Albertini (voto 6), vinto – come prevedibile – dal motociclista. Saremmo stati curiosi di vedere cosa si sarebbe inventato il fisico nella prossima puntata, ma anche di assistere ai botta e risposta pepati con la giura, che forse non l’ha compreso fino in fondo. E ancora la risalita improvvisa di Al Bano (voto 6), che in classifica guarda quasi tutto dall’alto grazie al tesoretto popolare. Arisa (voto 6,5) ancora più in alto, mentre cerca la sua nuova identità a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2021, pagelle seconda puntata: Federico Fashion Style sull’orlo di una crisi

I giurati hanno messo a dura prova la pazienza di Federico Fashion Style (voto 5). Il parrucchiere dei vip si sente sempre più solo e sotto attacco ed in pista non riesce ad esprimere la sua creatività. Ieri sera ha offerto una curiosa coreografia in stile egiziano, ma non ha lasciato il segno. E’ sicuramente uno dei candidati all’eliminazione. Lo stesso dicasi per il sempre sorridente Fabio Galante (4), graziato dal tesoretto dopo aver trascorso tutta la puntata sul fondo della classifica. Eccezionale Bianca Gascoigne (7,5), con un’energia pazzesca ed una sensualità che solo lei non vede.

Anche Sabrina Salerno (voto 7) tra le protagoniste della puntata, come sempre per il suo look dannatamente sexy. Si parla solo di questo, ormai. Deve provare a compiere un piccolo balzo in avanti e spostare l’attenzione su altro. Sempre più positivo invece l’impatto di Morgan, Memo Remigi, Rigo e Valeria Fabrizi. Tutti e quattro, in maniera differente, hanno lasciato il segno: voto 7.



