Ballando con le stelle 2021 pagelle 3a puntata/ Morgan top, ritiro choc di Al Bano, il quasi bacio di Iannone

Ballando con le Stelle 2021, pagelle terza puntata: i migliori e i peggiori, il ritiro choc di Al Bano

Ed eccoci con le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2021. C’è chi scende e c’è chi sale nella serata a tema Halloween negli studi di Raiuno. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale incantano con l’omaggio alla Carrà e il Tuca Tuca. Lei ci piace e ha talento, ma è vero quando Mariotto le suggerisce di “non fare troppo la santa”. Potrebbe giocare molto più agilmente sulla sua sensualità, sprigionando un tocco di aggressività in più. In ogni caso, ce ne fossero come lei. Voto 7+.

Sabrina Salerno e il padre morto/ "Abbandonata e ignorata per una vita, poi..."

Un inchino, invece, per Valeria Fabrizi. Un inchino alla carriera, alla persona e anche alla coreografia che ha portato a Ballando con le Stelle. Semplicemente una elegante signora dello spettacolo. Voto 8,5. Fabio Galante cresce secondo i giudici. Il suo tango non è qualcosa che resterà alla storia, così come nessuno griderà allo scandalo per gli errori grossolani delle prime puntate. Voto 6. Diamo invece un 8 ad Al Bano, più per il gesto di riguardo nei confronti della sua insegnante Oxana che per l’esibizione. Non era scontato, né dovuto. Lui ha preferito fare un passo indietro, bravo.

Al Bano si è ritirato "Oxana non può rovinarsi la carriera sta male"/ Lebedew piange a Ballando con le Stelle

Morgan lascia il segno, Memo Remigi salvo a Ballando con le Stelle grazie ad Al Bano, Iannone e Lucrezia Lando…

Il paso doble di Alvise Rigo e della ballerina svedese Tove Villfor non ha lasciato il segno oggi a Ballando con le Stelle 2021. Da una coppia con questo potenziale ci si aspetta decisamente qualcosa di più convincente. Voto 5. Memo Remigi opta per l’operazione nostalgia con Topo Gigio sotto braccio. Maschera sapientemente, ma anche senza malizia o strategia, alcune sbavature in pista da ballo. Resta però un esempio di come si vivere alla grande la terza età. Voto 7. Federico Lauri conquista la giuria, finalmente. Ma è troppo nervoso e come lui stesso ha rivelato non si sta divertendo. In pista si vede. Voto 5,5.

BALLANDO CON LE STELLE 2021/ Diretta: Al Bano si è ritirato! salvi Memo e Galante

Arisa cerca di valorizzare la sua sensualità e propone un look audace che catalizza le attenzioni del pubblico. Può fare di più, ma premiamo il fatto che si sia messa in gioco, anche col piede ko. Restano più ombre che luci. Voto 6. Andrea Iannone sfiora il bacio con Lucrezia Lando a Ballando con le stelle, in una esibizione semplice ma coinvolgente: intriganti. Voto 6,5. Morgan tocca invece vette altissimi confezionando un messaggio sublimi con Bohemian Rapsody dei Queen. Più arte che ballo. Ma va bene così. Voto 9. C’è poi Sabrina Salerno, penalizzata paradossalmente dalla sua stessa esuberanza e dall’etichetta di bomba sexy. Difficilmente se la scucirà di dosso. Ma lei ce la sta mettendo tutta. Voto 8.



© RIPRODUZIONE RISERVATA