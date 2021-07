Ballando con le stelle 2021/ Sabina Guzzanti e Federico Fashion Style concorrenti?

Milly Carlucci è pronta a stupire il pubblico di Raiuno con la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice è a lavoro per formare il nuovo cast che, dalle prime indiscrezioni, dovrebbe essere pieno di nomi forti, in grado di far appassionare il pubblico. Dopo l’indiscrezionelanciata da TPI sulla probabile presenza di Morgan tra i concorrenti, spuntano nuovi rumors sui vip che sarebbero pronti a trasformarsi in ballerini per scendere sulla pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico da cui viene trasmessa la storica trasmissione di Raiuno. A svelare altri nomi che dovrebbero far parte della nuova edizione di Ballando con le stelle è TvBlog secondo cui, nel cast dell’edizione 2021 del talent show di Raiuno, potrebbe esserci Sabina Guzzanti.

Non solo Morgan e Sabina Guzzanti per Ballando con le stelle 2021. Milly Carlucci, secondo quanto fa sapere Dagospia, vorrebbe avere tra i concorrenti anche Federico Fashion Style. L’hair-stylist, con il suo stile inconfondibile e la sua forte personalità, rappresenterebbe un concorrente ideale per creare dinamiche, esattamente come Morgan. Tra nomi molto diversi tra loro che, sicuramente, scatenerebbero la curiorità del pubblico. Il cast non è ancora ufficiale e, a quelli di Morgan, Sabina Guzzanti e Federico Fashion Style potrebbero aggiungersi altri nomi a sorpresa. Quale colpo avrà in mente ancora Milly Carlucci per il suo show che resta uno dei più amati dai telespettatori e che dovrebbe sfidare i ascolti la macchina perfetta di Tu sì que vales? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

