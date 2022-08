Ballando con le stelle 2022, il cast si amplia/ Ema Stokholma pronta a stupire tutti

Nella nuova edizione del cast di Ballando con le Stelle che andrà in onda il prossimo autunno tra i tanti concorrenti ci sarà anche Ema Stokholma, come annunciato in anteprima da TvBlog, che grazie alla sua bravura è riuscita ad essere una delle protagoniste dell’estate 2022 con lo spettacolo in onda su Rete 2 Tim Summer Hits.

Con il passare dei giorni lo show condotto da Milly Carlucci si sta riempiendo di ospiti e dopo aver inserito nel proprio cast anche l’attore Enrico Montesano lo show di danza si arricchisce di nuovi protagonisti in grado di raccogliere un pubblico di tutte le età.

Ema Stokholma nuova concorrente di Ballando con le Stelle

Ema Stokholma entrerà dunque a far parte dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Inoltre la Stokholma è stata l’indiscussa protagonista di Rai Radio 2 attraverso i suoi programmi condotti insieme a Gino Castaldo, con cui si è occupata anche del commento radiofonico del Festival di Sanremo.

Chissà se Ema Stokholma riuscirà a stupire tutto il pubblico di Ballando con le Stelle con la sua bravura nelle doti da ballerina così come è riuscita in questi anni a stupire gli ascoltatori di Rai Radio 2 grazie alla sua simpatia e bravura al microfono.

