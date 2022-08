Enrico Montesano a Ballando con le stelle?/ Scelto da Milly Carlucci, l’indiscrezione

Enrico Montesano a Ballando con le stelle? L’indiscrezione sull’attore

Milly Carlucci sta scaldando i motori in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza dall’autunno su Rai1. Il cast è ancora in fase di costruzione, con le certezze rappresentate da Gabriel Garko ed Iva Zanicchi che prenderanno parte alla prossima stagione televisiva. La conduttrice intanto sta sondando il terreno e, per costruire un cast all’altezza, è alla ricerca di personaggi di spessore e che possano ben figurare. Uno di questi potrebbe essere Enrico Montesano, che tornerebbe in Rai dopo qualche anno di inattività.

Enrico Montesano presenta Unione Popolare/ "Elezioni? Non mi candido, però..."

A lanciare l’indiscrezione è il sito TvBlog, che dà quasi per certa la sua presenza nel cast. Il suo ritorno in Rai arriverebbe dopo le sue ultime apparizioni, dalla partecipazione alla serata finale del Festival di Sanremo 2017, allora condotto da Carlo Conti, al ruolo di giudice di Tale e quale show ricoperto nel 2016/2017. Da quel momento in poi il noto attore ed intrattenitore ha preso le distanze dalla televisione ed è finita nel mirino delle critiche per le sue posizioni anti Green Pass e anti-vaccino durante la pandemia da Covid-19.

Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Enrico Montesano

Enrico Montesano, rapporto dolceamaro con la Rai: i precedenti

In passato il rapporto tra Enrico Montesano e la Rai è stato spesso dolceamaro. L’azienda aveva voluto spesso puntare su di lui, dopo l’exploit televisivo ottenuto in veste di giudice a Tale e Quale Show. Al punto che, come aveva spiegato intervistato da TvBlog, la Rai aveva pensato per lui ad uno show del sabato sera sulla rete ammiraglia, alla fine mai andato in onda: “Non mi aspettavo la proposta della Rai, è una piacevole sorpresa. Ne stiamo parlando, prima dobbiamo vedere bene le cose… Intanto faccio Tale e quale e il teatro. Poi, se dovesse succedere, sarei il primo ad esserne felice“.

Montesano: "No Green Pass per rifugiati? Valga per tutti!"/ "Sarebbe una beffa..."

Ma l’attore, oltre alla carota, ha anche usato il bastone contro la Rai specie la scorsa estate. Nel corso di una diretta Facebook si era scagliato contro l’azienda disapprovando alcune sue scelte: “Avevamo un pubblico migliore, non era rovinato da trent’anni di me**a tracimata da queste tv private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle ca**te immonde. Ora tutti i leccac*li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di me**a“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA