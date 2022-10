Ballando con le Stelle 2022/ Pagelle 1a puntata: Iva ribalta la classifica, Mughini..

Ballando con le Stelle 2022, pagelle 1a puntata: Mughini e Zanicchi protagonisti

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 non ci ha fatto di certo annoiare. E allora nelle pagelle a caldo non possiamo non premiare coloro i quali hanno reso la serata un concentrato di intrattenimento scintillante. Cominciamo dunque dalla “ballerina” Iva Zanicchi, che grazie al sostegno dei social e al tesoretto della giuria ha completamente ribaltato la classifica, facendo arretrare persino Gabriel Garko. Una grande rivincita per la showgirl e il suo maestro Peron, protagonista a suo malgrado di uno scontro di fuoco con Selvaggia Lucarelli. Voto 7.

Si prende una bella rivincita anche Giampiero Mughini, un personaggio che se non esistesse andrebbe inventato. Se nel ballo è costretto ad incassare i colpi della giuria, a parole se la mangia a colazione. Voto 8. Giudici che avevano preferito Gabriel Garko, appunto, ma anche Alessandro Egger, entrambi superiori da un punto di vista tecnico, ma non dello spettacolo.

Top e flop nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022: sorpresa Costamagna

Pollice in sù per Paola Barale: a 55 anni mostra una forma fisica smagliante, per quanto riguarda la performance invece dovrebbe lasciarsi andare di più. Lo stesso potremmo dire del simpatico Lorenzo Biagiarelli, secondo alcuni giurati schiacciato dallo sguardo della fidanzata Selvaggia. Indipendentemente dalla polemica legata al “conflitto di interessi”, forse, non hanno tutti i torti. Voto 5,5. E ancora tra le piacevoli sorprese Ema Stokholma, Montesano, e Luisella Costamagna. Nella terra di mezzo, invece, abbiamo Rosanna Banfi (6), mentre Alex Di Giorgio (5,5) può sicuramente fare meglio. Il nuotatore ha rotto il ghiaccio e ora può solo crescere, come Marta Flavi del resto (5,5). E anche Dario Cassini (5,5,), che ha rischiato grosso dopo il conteggio voto dei social.

