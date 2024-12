Guillermo Mariotto via da Ballando con le Stelle nel 2025?

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle 2024, ma il caso non rischia di non chiudersi con le scuse al pubblico in diretta tv, anzi potrebbe avere degli strascichi, perché c’è chi non esclude colpi di scena in vista della prossima edizione e, quindi, un addio alla giuria nel 2025. Le sorti dello stilista e designer potrebbero essere nelle mani del programma di Milly Carlucci, se dovesse decidere di non confermarlo. Sarà Mariotto a salutare o il programma a maturare questa decisione? In realtà, potrebbe anche restare, di sicuro molto dipenderà da come si evolverà la situazione dopo il ritorno in giuria di stasera.

Fanpage nelle ultime ore ha riferito, citando lo stesso giudice come sua fonte, che ha partecipato alla riunione con gli autori e la produzione, quindi l’idea è di mettere un punto definitivo sul caso che ha tenuto banco nelle ultime due settimane. D’altra parte, la Rai e il programma non intendono tollerare atteggiamenti che possano destare imbarazzo, motivo per il quale in molti ritengono che comunque Guillermo Mariotto resti in bilico.

Guillermo Mariotto, la conferma potrebbe essere a rischio

Guillermo Mariotto potrebbe essere colui che smentirà la tradizione secondo cui Milly Carlucci non cambiaria la giuria di Ballando con le Stelle. Infatti, i giudici sono sempre gli stessi da anni, anche se non sono mancate indiscrezioni su possibili avvicendamenti, come nel caso di Selvaggia Lucarelli, il cui posto è stato ambito da Sonia Bruganelli. Nei mesi passati si è ipotizzato anche l’ingresso di Mara Maionchi, che quanto a verve non ha nulla da invidiare agli altri giurati, ma alla fine non ci sono stati colpi di scena e Milly Carlucci ha preferito regalarli con il cast.

Mariotto riuscirà a scalfire il muro scaramantico di Milly Carlucci o alla fine resterà insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli dietro il bancone dove si esprimono i voti delle esibizioni? Non si possono neppure cercare indizi social, visto che lo stilista avrebbe disattivato la sua pagina Instagram, che risulta al momento irraggiungibile.