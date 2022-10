Ballando con le stelle 2022: pagelle, eliminati 2a puntata/ Mughini-Lucarelli è caos

Ballando con le stelle 2022, pagelle ed eliminati: Marta Flavi e Simone Arena, non c’è feeling!

Ed eccoci puntuali con le pagelle della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022. Apriamo le danze con gli eliminati, Marta Flavi e Simone Arena. Una coppia un po’ sfortunata e che, pur non avendo sfigurato, è apparsa fredda e un po’ disgregata. Forse per questo motivo Marta e Simone sono finiti in fondo alla classifica e tutto sommato è comprensibile che non gli sia stato concesso il bonus ripescaggio. Troppa freddezza tra loro. Voto 5. L’altra coppia con cui Marta e Simone hanno spareggiato (e perso) è quella formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando, senza dubbio un gradino sopra in termini di coinvolgimento. Voto 6.

Iva Zanicchi, invece, twerka insieme a Samuel Peron e reagisce con una ritrovata ironia quando le palette sono poco benevole. Voto 6. Da Paola Barale e Roly Maden ci si aspetta molto di più. Lei non sembra al massimo dell’esplosività in pista da ballo, ma il suo fascino la aiuta a sollevarsi. Voto 6 -. Luisella Costamagna, invece, è da 8 in pagella, solo per il fatto di aver danzato col tutore dopo l’infortunio. Tanto di cappello.

Ballando con le stelle 2022, pagelle 2a puntata: Garko vola alto

Rosanna Banfi, almeno secondo la giuria, si riscatta e cresce rispetto alla prima puntata. Ma le emozioni in pista da ballo, almeno per noi, sono ancora lontane. Voto 5. Ema Stokholma lascia sicuramente un segno positivo nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022, voto 6,5, anche se non tocca i picchi di Gabriel Garko e Giada Lini che, da un punto di vista tecnico, volano decisamente molto più alto. Voto 8. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli offrono una coreografia gradevole, ma non troppo distante da quella vista al debutto. Bisogna variare un po’. Voto 7.

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen sono scoppiettanti e mai banali. Il famoso scrittore, oltretutto, è pungente con la sua lingua e tiene testa ampiamente alla battagliera Selvaggia Lucarelli. Non è poco, voto 7. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono ancora in evoluzione e meritano una chance. Voto 6. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, invece, cadono quasi nel ridico danzando sulle note de Le Tagliatelle di Nonna Pina. Peccato non si siano presi un po’ più sul serio, voto 4,5. Alessandro Egger e Tove Villfor, come Garko e Lini, sono invece di un altro livello. Voto 7,5.











