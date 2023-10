BALLANDO CON LE STELLE 2023, 2A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Carlotta Mantovan, ballo deludente e “prediche”

Diretta Ballando con le stelle 2023: commento live seconda puntata 28 ottobre

Carlotta Mantovan è la terza concorrente a scendere in campo ma la sua prova non convince i giudici. “Era tutto tranne che salsa. Quei piedi non ricordavano neanche lontanamente il ballo”, dice Guillermo. Lei replica: “Lui (il ballerino, ndr) è stato bravissimo ma io ero molto emozionata, perché il ballo richiedeva molta velocità e precisione”. Per Ivan Zazzaroni, la concorrente deve essere “più sporca. Non eri liscia, mi sembravi contratta”. Fabio Canino spiega: “Dalla seconda puntata in poi, l’emozione ha meno tempo per essere incamerata”. Lei è d’accordo: “Mi sono impegnata al massimo ma questo ballo non me lo sono mai sentita addosso”. Per Selvaggia Lucarelli, il ballo “era molto brutto. Credo che ci sia un problema di sfiducia tua nei confronti di quello che fai nel palco, dunque nei confronti di te stessa e di sfiducia fuori, forse nei confronti di questo programma. Ho come la sensazione che tu abbia paura che qualcuno voglia rubarti l’intimità, i ricordi, la privacy, le emozioni. Nessuno di noi è un foglio bianco. Se Moreno insiste nel farti uscire fuori qualcosa, non è perché vuole rubarti dei ricordi. Tu fai bene a proteggerti, hai un pudore bello, ma non trasformarlo in diffidenza”. I giudizi sono inclementi: solo 18 punti per Carlotta e Moreno.

Il secondo concorrente a scendere in pista è Antonio Caprarica, che viene da una settimana difficile: oltre ad essere finito negli ultimi in classifica nella scorsa puntata, si è fatto male al polpaccio. Nonostante l’infortunio, il concorrente non si ritira dal gioco e partecipa alla seconda puntata di Ballando con le Stelle. Per Carolyn Smith, “il miglioramento c’è”. Fabio Canino è d’accordo: “Un leggero miglioramento c’è”. Ivan Zazzaroni ricorda “l’handicap del ginocchio” ma fa i complimenti. Selvaggia è entusiasta: “Hai ballato molto bene questa sera. Io punto su di te perché puoi essere l’unico solo vero avversario sul piano della personalità con Teo Mammuccari. Quando lui ti ha preso in giro nella scorsa puntata, tu gli hai detto che non era elegante. Mi sei piaciuto”. Per Guillermo Mariotto, il ballo è stato “elegante e contemporaneo. Mi inchino davanti alla tua eleganza”. I voti sono ottimi: i due raccolgono 31 punti. La penalità (dopo il salvataggio e la decisione di non procedere con le eliminazioni) è però di 10 punti: i due hanno dunque 21 punti.

Paola Perego e Angelo Madonia si esibiscono in una baciata, preparata in una lunga settimana di confronti. “Ti sei lasciata andare, molto sensuale. Anche se guidata da lui, sei stata finalmente dentro” dice Ivan Zazzaroni. Fabio Canino apprezza il vestito e la canzone: “Mi è piaciuta, anche se non ho trovato un grande miglioramento rispetto alla scorsa settimana. Vorrei più sicurezza” dice. Selvaggia Lucarelli non si dice d’accordo con i colleghi: “Se tu arrivi così, vestita sensuale, mi aspetto quello che poi vedrò in pista. Mi sembra non adatto al ballo che stai facendo. Ti ho trovato troppo rigida, non ho trovato un miglioramento, anzi, mi è sembrato un passo indietro”. Guillermo Mariotto concorda: “Con questo fisico devi essere spropositata. Voglio di più”. Carolyn Smith apprezza invece: “Movimento sensuale, chic ed elegante. Molto flessibile anche se c’è ancora molto da lavorare”. Dopo i voti dei giudici, la coppia colleziona 29 punti.

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni 2a puntata: via alla gara!

Via alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2023. In gara troviamo Lino Banfi, Simona Ventura, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Wanda Nara, Ricky Tognazzi, Teo Mammuccari, Giovanni Terzi, Lorenzo Tano e Sara Croce. A finire ultimi, nella scorsa puntata, sono stati Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci: i due sono però stati graziati. Nessuna eliminazione, dunque, per il momento. “Sono prontissimo”, dice Lino Banfi in apertura di puntata. Teo Mammuccari invece scherza: “Rosanna Lambertucci la dovevate buttare fuori, ha sbagliato tutto”. La prima coppia a scendere in pista è quella composta da Paola Perego e Angelo Madonia: saranno loro a inaugurare la puntata. La conduttrice dice di aver fatto tesoro dei consigli ricevuti nella scorsa puntata: “Devo entrare nella parte quando ballo”.

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni 2a puntata: chi sarà eliminato tra Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci?

Questa sera 28 ottobre su Rai Uno, a partire dalle 20.35, va in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, conduce un appuntamento che si prospetta essere ricco di sorprese e polemiche fomentate dalla giuria, composta da Carolyn Smith, a Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni fino a Selvaggia Lucarelli. Una giuria che, nel corso della prima puntata, si è tenuta leggera nelle critiche ai concorrenti, ma che si prepara ad essere più pungente già a patire da questa sera.

La seconda puntata si aprirà con il primo ballottaggio per l’eliminazione di questa settimana. Sabato scorso, all’1 di notte e dopo la visione di tutte le esibizioni, a finire ultimi in classifica e dunque a rischio sono stati Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci. Saranno loro ad esibirsi nei primi minuti di questa sera, e sarà poi il pubblico a decidere chi potrà proseguire la sua avventura a Ballando e chi, invece, dovrà lasciare il programma, sperando poi nel ripescaggio.

Ballando con le stelle 2023, Lino Banfi pronto a fare un altro primo posto?

Ricordiamo le coppie in gara di Ballando con le stelle 2023 sono: Carlotta Mantovan con Moreno Porcu, Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina, Simona Ventura con Samuel Peron, Rosanna Lambertucci con Simone Casula, Paola Perego con Angelo Madonia, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Wanda Nara è abbinata a Pasquale La Rocca, Ricky Tognazzi con Tove Villfor, Lino Banfi con Alessandra Tripoli, Antonio Caprarica con Maria Ermachkova, Giovanni Terzi con Giada Lini e Sara Croce si esibisce con Luca Favilla.

La coppia che ha invece fatto il pienone di punti nella prima prova è stata quella composta da Lino Banfi e Alessandra Tripoli, che ha ottenuto ben 100 punti. Bene però anche Ricky Tognazzi, Simona Ventura e Carlotta Mantovan.

Ballando con le stelle 2023, diretta streaming e ospiti: Pooh ballerini per una notte

Anche in questa seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 Milly Carlucci ospiterà un ballerino per una notte. Questa volta saranno i Pooh ad esibirsi sulla pista di Rai Uno insieme ad alcune ballerine del cast.

Ricordiamo che la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 potrà essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.35. Come sempre, inoltre, grazie a Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire anche la diretta streaming.











