Ballando con le stelle 2023, Di Vaira e Costamagna in giuria?/ Gli autori scatenano la protesta del web!

Ballando con le stelle 2023, tre donne nella nuova giuria? Il nuovo sondaggio

Il profilo Instagram di Ballando con le stelle continua a stuzzicare il pubblico pubblicando sondaggi sulla giuria del celebre programma condotto da Milly Carlucci. C’è infatti la possibilità che i protagonisti che da anni siedono al bancone della giuria non siano riconfermati nella prossima edizione del talent di ballo, motivo per il quale la produzione si sta divertendo nel lanciare sondaggi su chi potrebbe in quel caso prendere il loro posto.

Dopo i nomi di Barbara d’Urso, Giancarlo Magalli, Francesca Fialdini e Giuseppe Cruciani, lanciati nelle scorse settimane, il profilo Instagram di Ballando con le stelle ne lancia tre già legati al programma: Isabella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando; Sara Di Vaira, ex ballerina professionista del programma e oggi nella giuria popolare; Nunzia De Girolamo, celebre conduttrice e concorrente di Ballando nel 2019.

Costamagna, Di Vaira e De Girolamo in giuria? Il web protesta

“Il TOTO GIURIA vi sta appassionando, proseguiamo con una nuova terna tutta al femminile! Chi vorreste vedere dietro al nostro mitico bancone?” si legge nella didascalia del post pubblicato sul profilo Instagram di Ballando con le stelle, che ha scatenato una lunga serie di commenti da parte del web.

Cosa ne pensa il pubblico della proposta di queste tre donne in giuria? C’è chi si oppone e scrive: “Se viene la Costamagna io ho finito di vedere ballando con le stelle!!! Uno scandalo!”; “Nessuna delle 3, la Di Vaira e la Costamagna men che meno, insopportabili”; e c’è chi ancora fa una richiesta con la quale molti si dicono d’accordo: “Nessuna delle tre!! Riconfermo Carolyn e se proprio si dovesse cambiare la giuria, mettete tutti giudici che si intendano di ballo, come nella versione originale del format!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)













