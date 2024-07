Francesco Boccia, moglie Nunzia De Girolamo: “Altro figlio? Dopo Gea rischiato il crollo”/ Confessione choc

Nunzia De Girolamo e Gea, chi è la moglie e la figlia di Francesco Boccia

Questa sera, mercoledì 17 luglio 2024, andrà in onda la Partita del Cuore, evento benefico condotto da Eleonora Daniele che ha lo scopo di raccogliere fondi che andranno a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La partita vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti contro i politici con esponenti del Governo e dell’Opposizione. Al centro del gossip per la sua vita sentimentale, però, c’è Francesco Boccia la cui moglie Nunzia De Girolamo dopo essere stata un avvocato ed un parlamentare da qualche anno ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo ed attualmente conduce diversi programmi come Estate in diretta e Ciao Maschio su Rai1 e Avanti Popolo su Rai3.

Nunzia De Girolamo, l’annuncio a sorpresa a L’Estate in Diretta/ “Qualcuno vuole altri figli…”

Ma chi è Nunzia De Girolamo, moglie di Francesco Boccia? Classe 1975, ha dunque 48 anni, è nata a Benevento. Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2007 diventa la coordinatrice di Forza Italia e l’anno successivo è eletta in Parlamento come deputato per il Popolo delle Libertà. Nel 2013 diventa Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel 2019 abbandona la politica per iniziare la carriera televisiva, partecipa a Ballando con le stelle per poi cimentarsi nella conduzione. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia si sono sposati nel 2011 e nel 2012 è nata la loro figlia Gea che oggi ha 12 anni.

Francesco Boccia e la confessione choc della moglie Nunzia De Girolamo: “Volevo un altro figlio ma il matrimonio andò in crisi”

Un paio d’anni fa in un’intervista rilasciata al magazine Oggi e ripresa da Today, Nunzia De Girolamo ha confessato che dopo la nascita della figlia Gea avrebbe voluto un altro figlio ma il matrimonio rischiava di crollare a causa di un procedimento giudiziario a suo carico, dalla quale alla fine fu assolta. La moglie di Francesco Boccia ha confessato: “Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all’ inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime”.











