Nunzia De Girolamo, l’annuncio a sorpresa a L’Estate in Diretta/ “Qualcuno vuole altri figli…”

Il concetto di maternità è forse difficile da comprendere e forse anche da descrivere se osservato dall’esterno; c’è chi la considera una dote innata, chi un aspetto che matura con il tempo. In ogni caso, le storie umane e la vita in generale insegnano che tutte le sue sfumature sfuggono al raziocinio e definizioni troppo ‘scientifiche’. Magari la penserà così anche Nunzia De Girolamo dato che – come riporta Today – ospite questa mattina L’Estate in Diretta – ha lasciato intendere di voler vivere l’esperienza di madre per la seconda volta.

Il tema della puntata odierna de L’Estate in Diretta era la genitorialità associata a volti noti che, a dispetto dell’età anagrafica, avevano appunto coronato tale sogno e non necessariamente per la prima volta. Nel bel mezzo della conversazione – come riporta Today – Gianluca Semprini si sarebbe lasciato andare ad una considerazione riferita proprio al desiderio di maternità di Nunzia De Girolamo. “Comunque dico una cosa adesso: guardate che c’è chi sta pensando a fare altri figli qui, però non posso dire chi è…”.

Nunzia De Girolamo, un sorriso che lascia pochi dubbi: la conduttrice diventerà mamma per la seconda volta?

Dopo le parole di Gianluca Semprini a L’Estate in Diretta, Nunzia De Girolamo ha inizialmente glissato restando in silenzio e senza gestualità che lasciavano intendere che si parlasse di lei. La situazione è però cambiata quando Rossella Erra ha chiesto esplicitamente se fosse lei la persona in questione e, con un cenno eloquente con annesso sorriso, ha praticamente confermato. Nunzia De Girolamo starebbe dunque provando a diventare madre per la seconda volta; un fratellino o una sorellina per la piccola Gea nata nel 2012 dalla relazione con suo marito Francesco Boccia. Chissà che presto la conduttrice non racconti al suo pubblico di essere nuovamente alle prese con la maternità.











