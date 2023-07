Ballando con le stelle 2023, Teo Mamuccari new-entry nel cast?/ Lo spoiler sul nuovo ruolo

Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari nel cast dei protagonisti? Lo spoiler bomba

Manca sempre meno all’attesa nuova stagione del dancing-show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2023, che a quanto pare tra le new-entries nel cast vedrebbe spoilerarsi Teo Mammucari. Il noto conduttore tv dalla parlantina televisiva spesso e volentieri tranchant potrebbe subentrare nel cast di Ballando con le stelle 2023, per un ruolo inedito da coprire sulle reti Rai, al servizio del format sul ballo in onda in chiaro tv su Rai1 e in streaming online su Raiplay.it.

Ebbene, stando all’indiscrezione lanciata da Tvblog, Teo Mammucari sarebbe una papabile nuova entrata nel cast dei giudici di Ballando con le stelle 2023, dove potrebbe sedersi al fianco della nemica amatissima giurata, Selvaggia Lucarelli. Ma non é tutto. Perché lo spoiler TV di Ballando con le stelle 2023, poi, si espande anche ad altre due preannunciate new entries nel cast del dancing-show e per il ruolo di protagonisti. Si tratta di Bruno Barbieri e Simona Ventura. “CANDELA FLASH! – é parte integrante dello spoiler del portale web delle nuove indiscrezioni -. SCENDONO IN PISTA SIMONA VENTURA E BRUNO BARBIERI! MILLY CARLUCCI SCATENATA: TRATTATIVE AVANZATE PER PORTARE A ‘BALLANDO CON LE STELLE’ LA FAMOSA CONDUTTRICE E IL GIUDICE DI MASTERCHEF”. Tuttavia sarebbero esclusi, a quanto pare, da ogni trattativa e quindi “BOCCIATI LE DRAG QUEEN KARMA B, PROVINATO ANCHE IL PASTICCIERE DI ‘BAKE OFF’ DAMIANO CARRARA”, come poi aggiunge la fonte Dagospia.

Quindi con le anticipazioni fornite in anteprima assoluta dalle summenzionate fonti web, rispetto alle annunciate novità del dancing show condotto da Milly Carlucci per la TV di Stato, si preannuncia una nuova stagione di Ballando con le stelle scoppiettante e ricca di novità esclusive.

Nel web, inoltre, fa rumore il prossimo debutto Rai di Soleil Sorge…

