Simona Ventura torna a Ballando con le stelle: la carriera della conduttrice

Simona Ventura, al fianco del marito Giovanni Terzi, è la ballerina per una notte della puntata di Ballando con le stelle 2024 in onda questa sera su Rai 1. La coppia torna in pista dopo essere stati concorrenti del programma nell’edizione dello scorso anno, lei in coppia con Samuel Peron e lui con Giada Lini; per loro rappresenta dunque un graditissimo ritorno, questa volta in veste di marito e moglie dopo il matrimonio celebrato lo scorso 6 luglio.

“SuperSimo”, com’è anche affettuosamente soprannominata la conduttrice, è ovviamente un simbolo del panorama televisivo italiano. Comparsa per la prima volta in televisione nella metà degli anni ’80, ha debuttato come valletta nel quiz Domani sposi di Rai 1 nel 1988, per poi avviare la carriera giornalistica. In Rai è stata volto storico del reality L’Isola dei Famosi, di cui ha condotto ben 8 edizioni su Rai 2, ma anche di Quelli che il calcio nonché giudice di X Factor. A Mediaset l’abbiamo vista invece al timone di Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP; attualmente conduce Citofonare Rai 2 la domenica mattina al fianco di Paola Perego, mentre la domenica sera è ospite fissa del tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale Nove.

Simona Ventura e il matrimonio con il marito Giovanni Terzi

Dalla carriera alla vita privata, Simona Ventura è felicemente sposata con il giornalista Giovanni Terzi: la coppia è sentimentalmente legata dal 2018 e non si è mai disunita, programmando il matrimonio a più riprese salvo poi posticipare la data, prima per lo scoppio della pandemia da Covid-19 e poi per le tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. Finalmente, però, la coppia è convolata a nozze lo scorso 6 luglio 2024 in un hotel di Rimini: la cerimonia è stata officiata da Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna.

In un’intervista rilasciata a Domenica In lo scorso settembre, Simona Ventura al fianco del marito Giovanni Terzi ha così parlato del lieto evento: “Matrimonio in età matura? La differenza è un incontro di anime, è qualcosa di molto profondo perché ci si sceglie. È bellissimo… Chiaramente anche le nozze da giovani sono importanti, però emozionalmente sono diversi”.