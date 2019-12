Ballerina/ Video, su Rai 1 il film d’animazione franco canadese (30 dicembre 2019)

Ballerina va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Stiamo parlando di una pellicola realizzata nel 2016 grazie ad una collaborazione franco canadese che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui la Gaumont mentre in Italia la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Videa. La regia di questo film è stata condivisa da Eric Summer e Eric Warin, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati sviluppati da Carol Noble, Eric Summer e Laurent Zietourn mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Klaus Badelt.

Ballerina, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ballerina. Nella Parigi di inizio Novecento una ragazzina di 11 anni vive in un orfanotrofio insieme all’inseparabile amico Victor. In particolare i due sono in un orfanotrofio della Bretagna ma ben presto vi scapperanno anche per permettere alla ragazzina di poter realizzare il proprio sogno di diventare una ballerina della famosa Opera di Parigi che ha visto su alcune riviste. Il viaggio dei due bambini si fermerà naturalmente a Parigi dove però si dovranno dividere per via di un brusco incidente dal quale però ne usciranno illesi. La ragazzina con un pizzico di fortuna si ritrova nel quartiere dove è presente la famosa struttura artistica e dove riuscirà ad intrufolarsi in maniera piuttosto decisa salvo tuttavia essere ripresa da un custode che sta per buttarla di nuovo in strada credendola una ladra. Per sua fortuna l’aiuterà una donna delle pulizie di nome Odette che è in pratica si prenderà cura di lei permettendole anche di lavorare nel ristorantino della struttura nelle vestiti cameriera e all’occorrenza di donna delle pulizie. La piccola ragazzina nel frattempo potrà portare avanti delle personali sedute di allenamento per la danza che le vengono impartite dalla stessa Odette e che le permetteranno di approfittare di un’incredibile occasione grazie alla quale sarà ammessa a prendere parte al corso di formazione indetto all’interno della stessa struttura. Qui avrà inizio la sua incredibile avventura che le permetterà di diventare negli anni seguenti una famosa ballerina amata ed apprezzate in tutto il mondo e capace di fare una incredibile fortuna e diventare finalmente ricca. Tra l’altro l’inseparabile amico Victor le sarà sempre vicino aiutandola nei momenti più difficili.

Il trailer di Ballerina





© RIPRODUZIONE RISERVATA